Eleganz pur: Renata Lusin begeistert mit ihrem Babybauch

Renata Lusin (38) ist dieses Jahr aus einem wunderschönen Grund nicht auf der Tanzfläche von Let's Dance zu sehen: Die Profitänzerin ist schwanger und erwartet ihr zweites Baby. Doch nur weil sie selbst nicht mittanzt, heißt das nicht, dass sie ihrem Ehemann Valentin Lusin (39) nicht die Daumen drückt. Bei der Kennenlernshow der beliebten Tanzshow war Renata im Publikum dabei, um ihren Liebsten und dessen Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) anzufeuern. Für den Auftritt wählte die 38-Jährige ein elegantes schwarzes Outfit, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. In einer engen Robe mit asymmetrischem Schnitt strahlte die baldige Zweifachmama. Eine Schulter blieb frei, ein hoher Beinschlitz sorgte für eine raffinierte Silhouette.

Zu ihrem Wow-Look kombinierte Renata eine silberne Glitzer-Clutch, große silberne Ohrringe sowie feinen Kopfschmuck, ebenfalls in Silber. Schlichte schwarze Pumps rundeten das Ensemble ab. Das eigentliche Highlight war jedoch ihre Babykugel, um die sich der schwarze Stoff perfekt legte und über die sie immer wieder glücklich streichelte. Das zeigen Fotos und ein Instagram-Video des Abends, das sie am Folgetag selbst teilte. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Renata nach der Show ihren Valentin küsste und später noch gemeinsam mit ihm und Sonya posierte. Dass ihr Mann vor der Kamera steht, während sie selbst schwanger im Publikum sitzt, ist für das Paar keine neue Situation: Als Valentin 2023 mit Anna Ermakova an der Tanzshow teilnahm, war Renata ebenfalls schwanger und stattete den beiden beim Training immer wieder Besuche ab.

Renata und Valentin haben im Dezember in ihr Traumhaus in Monheim bei Düsseldorf bezogen. Dort bereiten sie bereits alles fleißig für die Geburt ihrer zweiten Tochter vor. Ihre Mädchen werden in Zukunft im großen Garten und ihrem 50-Quadratmeter-Kinderzimmer im Zirkusmanegen-Look herumtollen können. Die Eltern können sich derweil im eigenen Tanzraum neue Choreos ausdenken und proben. Die erste Tochter des Paares, Stella, wurde 2023 geboren. Dass die Familie nun ein zweites Mädchen erwartet, sorgt bei den beiden Tänzern für große Vorfreude. Mit ihrem neuen Zuhause haben Renata und Valentin die perfekte Basis geschaffen, um ihre wachsende Familie willkommen zu heißen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Stars Valentin und Renata Lusin

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata Lusin, Sonya Kraus und Valentin Lusin