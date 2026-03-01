Für 195.000 Euro: Olympia-Anzug von Jutta Leerdam verkauft

Der Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam (27) ist für stolze 195.000 Euro versteigert worden. Das niederländische Olympische Komitee hatte das besondere Kleidungsstück auf der Plattform "MatchWornShirt" zur Auktion freigegeben. Jutta trug den Anzug bei ihrem Olympiasieg über 1.000 Meter sowie beim Gewinn ihrer Silbermedaille über 500 Meter bei den Winterspielen in Italien. In der Schlussphase der Auktion kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Duell zwischen zwei Bietern, die sich gegenseitig überboten. Eine Stunde vor Ende der Versteigerung lag das höchste Gebot noch bei rund 9.000 Euro. Dann stieg der Preis drastisch an.

Nicht nur Juttas Anzug wurde versteigert, auch die Outfits ihrer Teamkolleginnen und Olympiasiegerinnen Femke Kok über 500 Meter sowie Antoinette Rijpma-de Jong über 1.500 Meter kamen unter den Hammer. Den mit Abstand höchsten Erlös erzielte jedoch Juttas Rennanzug. Das eingenommene Geld kommt den Vereinen zugute, in denen die Athletinnen und Athleten ihre Karriere begonnen haben. "Durch diese Auktion geben die Athletinnen und Athleten etwas zurück an die Orte, an denen ihre sportliche Reise begann, unterstützen die Förderung neuer Talente und investieren in die niederländischen Sportheldinnen und Sporthelden von morgen", gab das olympische Komitee der Niederlande bekannt.

Jutta hatte bei den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt, als sie nach ihrem Goldlauf den Reißverschluss öffnete und den Sport-BH ihres Sponsors zeigte. Bei den Olympischen Spielen sind private Werbepartner auf der Kleidung eigentlich verboten. Das Outfit hatte schon während der laufenden Auktion einen regelrechten Hype ausgelöst. Der Preis für den Anzug stieg schnell auf über 7.000 Euro an. Neben dem Rennanzug waren auch ihre getragene Jacke für knapp 3.000 Euro und ihr Stirnband für rund 1.000 Euro versteigert worden. Der große Run der Fans auf ihre Erinnerungsstücke zeigt, wie eng die Verbindung zwischen der Olympiasiegerin und ihrem Publikum geworden ist – auf und neben dem Eis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jutta Leerdam, Sportlerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jutta Leerdam beim Training für die Olympischen Winterspiele 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jutta Leerdam, Eisschnellläuferin