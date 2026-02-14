Hat sich Sarah Engels' Mann mit dem Valentinstag vertan?

Sarah Engels (33) und ihr Ehemann Julian (32) haben den Valentinstag ein wenig vorverlegt. Schon am 11. Februar überraschte Julian seine Frau mit einer kreativen Liebesbotschaft im Auto der Sängerin. Sarah zog an einem Faden über der Sonnenblende, woraufhin Fotos, Briefe und zahlreiche kleine Herzen zum Vorschein kamen. Doch damit nicht genug: Ein Hinweis führte die Musikerin schließlich zum Handschuhfach, wo weitere kleine Überraschungen und Liebesbekundungen auf sie warteten. Stolz teilte Sarah das liebevoll gestaltete Geschenk mit ihren Fans auf Instagram und kommentierte voller Freude: "Wie süß ist mein Mann denn bitte?"

Warum das Geschenk drei Tage vor dem Valentinstag überreicht wurde, bleibt unklar. Möglicherweise konnte Julian vor Aufregung nicht länger warten, seine Überraschung zu präsentieren. Doch Sarah störte das überhaupt nicht. Sie lobte die Idee ihres Mannes als "das süßeste Valentinstagsgeschenk überhaupt" und zeigte sich überglücklich. Gleichzeitig gab die ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Teilnehmerin ihren Followern eine Idee an die Hand: Wer noch planlos für den 14. Februar sei, könne sich von dieser Auto-Aktion inspirieren lassen.

Die Sängerin und der ehemalige Fußballspieler führen gemeinsam ein Leben voller Liebe und Familienglück. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2021 teilen sie sich nicht nur ihr Zuhause, sondern auch die Verantwortung für ihre Tochter Solea (4) und Sarahs Sohn Alessio (10), der aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi (33) stammt. Trotz ihres vollen Terminkalenders, wie etwa Sarahs anstehendem Auftritt beim deutschen ESC-Vorentscheid, zeigt das Paar, wie wichtig ihnen Zeit miteinander ist.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025

Instagram / sarellax3 Julian Engels' Valentinstags-Geschenk für seine Frau Sarah

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024