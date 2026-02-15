ESC-Traum: Sarah Engels setzt auf Unterstützung der Familie

Sarah Engels (33) zählt die Tage bis zu ihrem großen Auftritt: Am 28. Februar steht die Sängerin in Berlin beim deutschen ESC-Vorentscheid auf der Bühne, im Gepäck ihren Power-Song "Fire". Mit dem Titel möchte Sarah sich das Ticket für das Finale in Wien am 16. Mai sichern – und sich dabei von ganz besonderen Menschen den Rücken stärken lassen. Ihr Mann und die beiden Kinder sollen sie nach Möglichkeit vor Ort begleiten, denn mit ihnen an ihrer Seite fühlt sie sich erst "so richtig powerful", wie sie der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.

Schon jetzt läuft zu Hause der ESC-Countdown im Wohnzimmer. Sarah verrät, dass Solea und Alessio ihre strengsten, aber wichtigsten Kritiker sind: "Die kriegen immer meine Songs schon vorher zu hören und dann wird nach der Meinung gefragt, das ist mir total wichtig", sagt sie. Wenn die zweifache Mutter dann zwischen Couch und Couchtisch probetanzt, kann es aber auch mal einen charmanten Dämpfer von den Kids geben: "Wenn sie mich hier tanzend und singend im Wohnzimmer sehen, bekomme ich dann aber auch mal zu hören: Okay, Mama, reicht jetzt mit Singen. Lass uns was anderes anmachen." Trotz vollem Terminplan mit Proben und weiteren Projekten versucht die Sängerin, so viel wie möglich von zu Hause zu erledigen, während ihr Mann sie im Alltag mit den Kindern unterstützt.

Privat zeigt sich Sarah als echter Familienmensch, der Kraft, Ruhe und Motivation vor allem aus dem engsten Kreis zieht. Die Sängerin beschreibt ihre Familie als ihren "größten Glücksbringer" und betont, dass ihre Familie für sie immer an erster Stelle steht. Gerade der Spagat zwischen Karriere und Alltag mit zwei Kindern prägt ihren Alltag, doch Sarah scheint diese Mischung aus Trubel, Proben und Wohnzimmer-Chaos zu brauchen, um aufzublühen. Mit einem starken Fanclub im Hintergrund ist Sarah also bereit, für ihren ESC-Traum alles zu geben.

