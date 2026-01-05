Ariana & Co: Das waren die Looks der Critics' Choice Awards

Ariana Grande (32) sorgte am Sonntagabend in Santa Monica für den Hingucker des roten Teppichs: Bei den 31. Critics' Choice Awards am 4. Januar zeigte die Schauspielerin erstmals ihre bislang dunkelste Haarfarbe seit der Glinda-Ära – ein sattes Braun, hochgesteckt mit Pony – und glänzte dazu in einer romantischen, babyrosa Robe von Alberta Ferretti. Gestylt wurde sie von Law Roach und trug Schmuck von Swarovski. Die 32-Jährige, die für die Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin nominiert war, lief neben weiteren prominenten Ladys wie Kate Hudson (46) ein, die in einem knallroten Minidress mit langer Schleppe erschien. Zudem begeisterte Schauspielerin Odessa A'zion (25) in einer pompösen silbernen Robe, Jessica Biel (43) trug wiederum ein schwarz-goldenes Funkelkleid. Auch die Stimmen der virtuellen "KPop Demon Hunters"-Band Huntr/x waren mit von der Partie: Audrey Nuna, EJAE und Rei Ami strahlten in schicken schwarzen Outfits.

Aber nicht nur die Promidamen überzeugten bei der Awardshow – auch die Herren konnten sich sehen lassen. Michael B. Jordan (38) und Stranger Things-Darsteller Noah Schnapp (21) erschienen zum Beispiel in edlen roten Anzügen. Wicked-Star Jeff Goldblum (73) trug wiederum ein weißes Jackett mit schwarzer Fliege und dunkler Hose – dazu wie gewohnt eine stylishe Sonnenbrille. Wonka-Protagonist Timothée Chalamet (30) wählte wiederum einen klassischen Nadelstreifenanzug in dunklem Blau. Dazu kombinierte er eine glänzende bunte Krawatte, die nicht das Einzige des Schauspielers war, das funkelte: An seiner Seite entzückte seine Freundin Kylie Jenner (28) in einem figurbetonten schwarzen Glitzerkleid.

Neben den Looks zählte an dem Abend aber vor allem eines: Wer ging als Sieger nach Hause? Großer Gewinner war der Film "One Battle After Another", der gleich mehrfach abräumte und unter anderem als Bester Film ausgezeichnet wurde. Auch "Sinners" durfte jubeln und räumte vor allem in den Drehbuch- und Technik-Kategorien ab. Die Filme "Hamnet" und "Frankenstein" setzten ebenfalls Akzente – besonders die Leistung von Jacob Elordi (28) wurde mit der Auszeichnung als Bester Nebendarsteller geehrt. Im Serienbereich setzte sich "Adolescence" von Netflix durch und konnte gleich mehrere Preise holen. Timothée wurde als Bester Hauptdarsteller in "Marty Supreme" gefeiert und Jean Smart überzeugte mit ihrer Hauptrolle in "Hacks".

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Getty Images Jacob Elordi bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

Getty Images Kate Hudson, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Odessa A'zion, Critics' Choice Awards

Getty Images Jessica Biel, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Noah Schnapp, Critics Choice Awards 2026

Getty Images Michael B. Jordan, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Jeff Goldblum, Critics' Choice Awards