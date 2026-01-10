Erkannt? So sah Toni Kroos zu Beginn seiner Karriere aus

2014 schrieb die deutsche Nationalmannschaft Fußballgeschichte – einer der prägenden Köpfe des WM-Triumphs in Rio war Toni Kroos (36). Ein Blick auf alte Fotos zeigt, wie stark sich der Mittelfeldstar seit seinen Anfängen verändert hat. 2007 stand der damals 17-Jährige noch als schüchterner U17-Nationalspieler auf dem Platz: mit kurz geschorenen Haaren, unsicherem Blick, sichtbaren Hautunreinheiten und weit entfernt vom heutigen Selbstbewusstsein eines Weltstars. Auf aktuellen Aufnahmen präsentiert sich der Weltmeister von 2014 dagegen völlig verwandelt – auf dem roten Teppich ganz in Schwarz, lässig, kontrolliert und selbstbewusst. Ein Auftritt, der den Weg vom Nachwuchstalent zum internationalen Fußball-Profi sichtbar macht.

Damals, in den Jugendmannschaften des DFB, war es vor allem Tonis Talent, das den Trainern auffiel – nicht sein Look. Der junge Mittelfeldspieler galt als Ausnahmekönner am Ball, während er äußerlich noch mitten in der Pubertät steckte. Von den Hautproblemen ist heute nichts mehr zu sehen. Der frühere Buzzcut ist einem modernen Seitenscheitel gewichen, die Seiten sauber kurz geschoren. Auf aktuellen Bildern fallen zudem erste feine Fältchen auf, die andeuten, wie viele Jahre an der internationalen Spitze und wie viele Partien auf allerhöchstem Niveau hinter ihm liegen. Aus dem zurückhaltenden Jugendspieler ist ein Profi geworden, der ganz genau weiß, wie er sich auf großen Events und vor Blitzlichtgewitter in Szene setzt.

Abseits der optischen Verwandlung hat sich auch Tonis Leben stark verändert. Der Fußballer ist Vater von drei Kindern und zeigt sich in Interviews immer wieder als bodenständiger Familienmensch, der seine freie Zeit gern mit den Liebsten verbringt. Neben seinen sportlichen Erfolgen engagiert er sich seit Jahren sozial, unter anderem mit einer eigenen Stiftung, die sich für kranke und benachteiligte Kinder einsetzt und ihm inzwischen auch hohe Auszeichnungen eingebracht hat. Zwischen glamourösen Auftritten in Madrid, wohin ihn seine Karriere führte, und seinem Alltag mit der Familie wirkt Toni heute wie jemand, der den früh gestarteten Ruhm vom Jugendkader bis zur Weltkarriere Schritt für Schritt gelernt hat zu tragen – und sich dabei nicht nur spielerisch, sondern auch persönlich weit von dem schüchternen Jungen von 2007 entfernt hat.

Anzeige Anzeige

Imago Toni Kroos, U17-Nationalspieler im Trikot bei der EM 2007 in Eupen

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos bei den Bambis 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Juli 2024