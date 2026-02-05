Toni Kroos betritt seit 15 Jahren erstmalig Friseursalon

Toni Kroos (36) hat eine ganz besondere Premiere vor sich: Der Ex-Fußballstar besucht erstmals seit 15 Jahren wieder einen Friseursalon. Im Podcast "Einfach mal Luppen", den er zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos moderiert, erzählt der 36-Jährige, dass er sich zu dem Schritt überwinden musste. "Normal kommt der Friseur ja immer nach Hause hier und schneidet alle", erklärt er. Doch diesmal entdeckte Toni spontan einen geeigneten Salon in einer Mall und vereinbarte kurzerhand einen Termin. Felix, der alle zehn Tage zum Friseur geht, kommentiert im Hinblick auf Tonis Friseurtermin lachend: "Und ich sehe dich ja gerade und muss sagen: Ja, der wird auch notwendig."

Der Weltmeister von 2014 erklärt, dass er den spontanen Friseurbesuch unter anderem wagt, um seine Haarschnitte künftig nicht mehr von den Terminen seiner Kinder abhängig zu machen. Der Gang in den Laden ist für ihn allerdings eine neue Erfahrung, die er mit gemischten Gefühlen angeht. Besonders wichtig ist ihm nicht nur ein guter Haarschnitt, sondern auch ein angenehmes Ambiente und ein diskreter Friseur. Er hofft auf einen unkomplizierten Ablauf: "Dienstleistung erhalten, bezahlen und wieder gehen – das ist mein Wunsch", scherzt Toni. In der nächsten Podcastfolge möchte er seinen Zuhörern von dem Erlebnis berichten.

Toni, der im vergangenen Jahr für sein soziales Engagement mit einem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, gibt in seinem Podcast oft private Einblicke in seinen Alltag. Der gebürtige Greifswalder lebt mittlerweile mit seiner Familie in Madrid und genießt dort nach seiner aktiven Fußballkarriere ein ruhiges Leben. Die Vaterrolle nimmt in seinem neuen Alltag einen großen Platz ein, wie er immer wieder anklingen lässt. Er genießt es, viel Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Im Podcast mit Felix zeigt sich Toni oft bodenständig und humorvoll, teilt Erinnerungen und Alltagsmomente – ganz so, wie man es aus Geschwistergesprächen kennt. Der geplante Friseurbesuch passt da erstaunlich gut ins Bild: etwas Neues, aber bitte ohne viel Tamtam.

Getty Images Toni Kroos auf der Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Toni Kroos, September 2024

Getty Images Toni Kroos, Fußballer