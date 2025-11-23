Toni Kroos erhält Bundesverdienstkreuz für sein Engagement

Toni Kroos (35) wird kommende Woche in Madrid mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet – das berichtet nun RTL. Die Ehrung wird ihm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) im Rahmen seines dreitägigen Staatsbesuchs in Spanien überreicht. Dabei geht es nicht in erster Linie um die sportlichen Großtaten des Weltmeisters von 2014, sondern um sein soziales Engagement, das er in den vergangenen Jahren außerhalb des Fußballfeldes gezeigt hat.

Bereits seit einem Jahrzehnt engagiert sich der 35-Jährige über die nach ihm benannte Stiftung für schwer kranke Kinder. Diese Organisation finanziert nicht nur dringend notwendige Therapien und medizinische Behandlungen, sondern unterstützt auch mit Hilfsmitteln oder ermöglicht besondere Wünsche der Kinder, die oft mit belastenden Schicksalen kämpfen. "Wir helfen, wo wir können", heißt es auf der Internetseite der Stiftung, die vielen Familien in schwierigen Situationen eine Stütze ist.

Vor rund vier Monaten wurde das Engagement von Toni besonders deutlich, als seine Stiftung dem kleinen Oliver Staub nach einem tragischen Autounfall in Mexiko entscheidend half. Der damals zweijährige Junge erlitt einen Genickbruch und war fortan querschnittsgelähmt. Die dringend benötigte Operation in den USA rettete ihm das Leben – die Kosten von 300.000 Euro übernahm die Stiftung. Um die weiter steigenden Behandlungskosten von inzwischen rund 770.000 Euro bewältigen zu können, wurden zusätzliche Spendenaktionen ins Leben gerufen.

