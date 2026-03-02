Für Shia LaBeouf sind die Epstein-Akten Zeitverschwendung

Shia LaBeouf (39) hat sich in einem Interview mit dem YouTuber Andrew Callaghan auf dessen Kanal "Channel 5" zu den veröffentlichten Akten rund um Jeffrey Epstein (†66) geäußert – und dabei deutlich klargemacht, dass ihn das Thema nicht interessiert. "Nee Bruder, ich war verdammt noch mal dabei, Frauen beim Mardi Gras hinterherzujagen, was meinst du? Ich hab keine Aufmerksamkeit auf die Epstein-Akten verwendet, nee", erklärte der Schauspieler. Als Andrew nachhakte und anmerkte, dass die Epstein-Story für ein paar Tage die größte Nachricht der Welt gewesen sei, widersprach Shia und fügte hinzu: "Das geht über mich hinaus, Bruder, ich befasse mich nicht mit diesem Scheiß."

Der 39-Jährige wurde noch deutlicher und attackierte alle, die sich mit dem Skandal beschäftigen. "Wenn du kein Leben hast und einfach den ganzen Tag in einem verdammten Loch sitzt und nicht, du weißt schon, Frauen hinterherjagst", meinte Shia. Menschen auf der Straße würden sich einen Dreck um diesen "dummen Scheiß" scheren. "Dein Leben ist beschissen" und "du bist ein Normie", wenn man sich zu sehr in das ganze Epstein-Drama hineinsteigere, so Shia weiter. In dem Gespräch machte er zudem homophobe Äußerungen und bekannte, dass er kein Alkoholproblem habe, aber einen "Minderwertigkeitskomplex".

Erst am vergangenen Wochenende sorgte Shia erneut für Schlagzeilen, nachdem er in New Orleans wegen einfacher Körperverletzung festgenommen wurde. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen musste der Transformers-Star sich im Orleans Parish Gefängnis melden. Laut Angaben seiner Anwältin stellte er sich freiwillig der Polizei, nachdem ein weiterer Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war. Die Anwältin kritisierte dabei: "Keine normale Person würde gezwungen werden, über 100.000 Dollar Kaution zu zahlen und zweimal für einen einzigen Vorfall eines Vergehens eingesperrt zu werden." Ein Richter entschied außerdem, dass Shia zu einer Drogen- und Alkohol-Rehabilitation zurückkehren müsse.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Shia LaBeouf und Jeffrey Epstein

Actionpress / Photo courtesy of the US Department of Justice via Sipa USA Jeffrey Epstein

Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025