Ungewöhnlich vertraut: Paris Jackson posiert mit Mama Debbie

Paris Jackson (27) sorgt jetzt mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben für Aufsehen: Die Tochter von Michael Jackson (†50) hat auf Instagram ein inniges Selfie mit ihrer leiblichen Mutter Debbie Rowe (67) geteilt, aufgenommen in Los Angeles. Zu dem Bild schreibt die Schauspielerin nur ein einziges Wort: "Kürzlich" – und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie sich Paris im Freien eng an Debbie kuschelt. Die beiden lachen, schmiegen ihre Köpfe aneinander und wirken gelöst. Für Fans sind diese Szenen von Mutter und Tochter etwas Besonderes, denn gemeinsame Bilder der beiden gibt es nur äußerst selten.

Der Grund: Nach der Scheidung von Michael im Jahr 2000 hatte Debbie dem Sänger gegen eine hohe Zahlung das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Paris und Prince (29) übertragen und sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach dem Tod des "King of Pop" 2009 verschwand die frühere Krankenschwester noch stärker vom Radar, zog nach Palmdale in Kalifornien und widmete sich dort ihrem ruhigen Leben mit Pferdezucht, während sich Michaels Mutter Katherine um die Erziehung der Kinder kümmerte. Paris erinnerte sich später im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone: "Als ich wirklich, wirklich jung war, existierte meine Mom für mich nicht." Erst mit etwa 15 Jahren nahm sie wieder bewusst Kontakt zu ihr auf – eine Phase, die von vorsichtigen Treffen und einem eher untypischen Mutter-Tochter-Verhältnis geprägt war.

In den vergangenen Jahren wuchsen Paris und Debbie Schritt für Schritt näher zusammen. Während die 27-Jährige offen über ihre früheren Drogenprobleme, Depressionen und Zwangsstörungen gesprochen hat, kämpfte ihre Mutter 2016 gegen Brustkrebs und unterzog sich einer kräftezehrenden Chemotherapie. Paris wich ihr damals nicht von der Seite und beschrieb ihr Verhältnis später in der Talkshow "Red Table Talk" als "total entspannt". Sie sagte dort: "Wir sind uns ziemlich ähnlich – nicht nur äußerlich. Es ist einfach cool, sie als Freundin zu haben." Die neuen, vertrauten Fotos lassen erkennen, wie sehr die beiden inzwischen ihren eigenen Weg zueinander gefunden haben und ihre Bindung im Privaten pflegen.

Getty Images Paris Jackson bei der Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards-Season-Feier in Los Angeles, Januar 2026

Instagram / parisjackson Paris Jackson mit Debbie Rowe, Februar 2026

Instagram / parisjackson Paris Jackson mit ihrer Mama Debbie Rowe, Februar 2026