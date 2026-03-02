Darum wollte Heidi Klum eine Doku mit Henry und Leni drehen

Heidi Klum (52) gewährt in ihrer neuen Dokumentation "On und Off the Catwalk" einen Einblick in ihr Leben als Model – und das gemeinsam mit ihren beiden Kindern Henry Samuel (20) und Leni Klum (21). Per Videocall hat die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin bei der Premiere der Doku verraten, warum sie sich dazu entschieden hat, ihre beiden Kinder mit vor die Kamera zu holen. "Wir hatten so viele tolle Jobs letztes Jahr, wo wir gesagt haben, das wäre auch mal ganz cool, wenn eine Kamera uns so ein bisschen dabei begleitet", erklärte Heidi im Beisein von Promiflash. Es drehe sich alles praktisch um das Leben eines Models, insbesondere das von Henry, Leni und ihr selbst.

Der Fokus der Doku liegt dabei nicht auf dem Privatleben der Familie, sondern auf dem harten Arbeitsalltag im Modelbusiness. "Ich habe gedacht, es wäre mal interessant für die Leute, das zu sehen. Nicht immer nur das Endergebnis – ein Werbespot oder eine Kampagne, sondern der ganze Weg dahin", so das Model. Die Kamera begleitete die Familie über fünf Monate hinweg zu unterschiedlichen Stationen – darunter Shootings in Paris, das Filmfestival in Venedig und Events in Los Angeles. Besonders im Fokus: Henry, der gerade ins Modelbusiness startet und im vergangenen Jahr seine ersten großen Kampagnen, etwa für YSL, drehte. Auch Leni wurde bei ihrer Arbeit begleitet, unter anderem bei einem Shooting für Intimissimi.

Leni ist bereits seit einigen Jahren im Modelgeschäft tätig und hat sich in der Branche einen Namen gemacht. In der Doku werden auch alte Aufnahmen von ihren ersten Fotoshootings vor drei oder vier Jahren gezeigt. Henry hingegen steht noch ganz am Anfang seiner Karriere als Model. "Das ist jetzt nicht so privat, dass wir hier bei uns zu Hause in der Küche am Kochen sind", stellte Heidi klar. Stattdessen zeigt die Dokumentation das Leben aus dem Koffer und die vielen Reisen, die die Familie im vergangenen Jahr gemeinsam unternommen hat.

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025

Imago Henry auf dem Laufsteg der GCDS-Show

Getty Images Leni Klum bei den Glamour Women of the Year Awards, November 2025