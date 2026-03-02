Explosionen in Dubai: Fiona Erdmann flieht jetzt in den Oman

Fiona Erdmann (37) hat gemeinsam mit ihrer Familie ihre Wahlheimat Dubai vorerst verlassen und ist in den Oman gereist. Seit dem Einschlag einer iranischen Drohne in die Fassade des Luxushotels "Fairmont The Palm" am Abend des 28. Februars berichten mehrere deutsche Influencer aus der Metropole von Explosionen, Raketen am Himmel und heftigen Erschütterungen. Die dreifache Mutter teilte ihren Followern nun auf Instagram mit: "Wir sind nun im Oman, da wir nicht wollen, dass die Kinder Angst haben – unser Wohl und das Wohl der Kinder stehen an oberster Stelle. Teilweise war es wirklich laut und man hat die Vibrationen im Haus gemerkt – ich habe daraus ein Versteckspiel mit den Kids gemacht, damit sie keine Angst bekommen." Ohne ihre Kinder wäre Fiona jedoch in Dubai geblieben, da sie dort "beschützt wird", wie die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin verriet.

Um ihre Kinder nicht zu beunruhigen, habe die 37-Jährige die Abreise als harmlosen Ausflug dargestellt. "Mo, Marie und ich haben uns zusammengesetzt und besprochen, in den Oman zu fahren. Ich habe den Kids gesagt, dass wir einen Trip machen und die Stimmung war direkt gut. Gestern Abend ins Bett gehen zu können, ohne dass die Kids Angst bekommen, ist ein gutes Gefühl", schrieb die Influencerin in ihrer Social-Media-Story. Die Familie versuche nun, das Beste aus der Situation zu machen und die Zeit im Oman positiv zu nutzen.

Bereits zuvor hatte Fiona ihren Followern auf Instagram berichtet, dass sie selbst Raketen am Himmel gesehen habe, die aber alle abgefangen worden seien. "Auch ich habe in der Luft Raketen gesehen, die aber alle abgefangen worden sind", erklärte die dreifache Mutter. Sie wohnte nicht weit entfernt von einer Militärbasis und beschrieb die Situation als "natürlich alles nicht schön". Trotzdem bemühte sich das Model, seine Community zu beruhigen. Im Gespräch mit Bild versuchte Fiona, die Geschehnisse einzuordnen: "Nach allem, was wir hier vor Ort erleben, reagieren die Behörden sehr professionell und vorausschauend."

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige Anzeige

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

Anzeige Anzeige