"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa will kein Drama mehr

Melissa, die 2019 bei Hochzeit auf den ersten Blick zu sehen war, hat sich nach einer längeren Zeit der Stille zurückgemeldet und in einer Instagram-Fragerunde offen über ihr Leben gesprochen. Die 32-Jährige, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, gab ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihren aktuellen mentalen Zustand. "Es gibt gute Tage, aber auch mal schlechte, jedoch fühle ich mich auch an den schlechten Tagen sehr stabil und darum geht es doch, dass man gerade dann den Boden unter den Füßen nicht verliert", erklärte die alleinerziehende Mutter. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus bestätigte Melissa, dass sie weiterhin Single sei und ihr Zuhause lediglich mit ihrem fünfjährigen Sohn teile.

Dass sie aktuell keinen Partner an ihrer Seite hat, sieht die Norddeutsche jedoch nicht als Problem. "Ich muss nicht mit jemandem zusammen sein, damit mein Leben lebenswert ist. Ganz im Gegenteil", betonte sie. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich selbst daten würde, wenn sie könnte, antwortete Melissa ohne zu zögern: "Na klar würde ich mich selbst daten! Ich denke, das sollte Grundvoraussetzung sein, wenn man im Dating-Game steckt?" Eine Sache stellte die Reality-TV-Bekanntheit jedoch unmissverständlich klar: "Mein früheres Jugend-Ich fand das Drama damals spannend. Und mein heutiges Ich bevorzugt ganz klar den Frieden", so Melissa.

Nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Ex-Mann Philipp (39) und der anschließenden Behandlung ihrer depressiven Phasen hat sich Melissas Leben in eine positive Richtung entwickelt. Mittlerweile kann sie nach ihrem Aufenthalt in einer Tagesklinik wieder ihrem Job im sozialen Bereich nachgehen. "Ich bin in der Wiedereingliederung", unterstrich die 32-Jährige in der Fragerunde. Die Niedersächsin, die in der Vergangenheit mit ihrer Männerwahl kein Glück hatte, scheint nun einen stabilen Weg gefunden zu haben und konzentriert sich auf ihr Wohlbefinden und das Leben mit ihrem Sohn.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Melissa, August 2024

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Melissa im März 2024

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, einstige Teilnehmerin von "Hochzeit auf den ersten Blick", Dezember 2023

