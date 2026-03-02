Rätsel um Nancy Guthrie: War Rache das Entführungsmotiv?

Seit mehr als einem Monat ist die 84-jährige Nancy Guthrie, die Mutter von Today-Moderatorin Savannah Guthrie (54), verschwunden. Die Rentnerin aus Arizona wurde zuletzt am Abend des 31. Januar von Familienmitgliedern gesehen, bevor sie nach Angaben der Ermittler Opfer einer "gezielten Entführung" wurde. Obwohl Savannah und ihre Geschwister Camron und Annie mittlerweile eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 854.000 Euro) für die Rückkehr ihrer Mutter ausgesetzt haben, gibt es bislang keine Spur von der Vermissten. Nun sorgt eine neue Theorie des FBI-Experten Jim Fitzgerald für Aufsehen: Der ehemalige Agent erklärte Ende Februar in der Show von Megyn Kelly (55), dass es bei dem Verbrechen möglicherweise überhaupt nicht ums Geld gehe.

"Wenn es ums Geld ginge, wäre dies vielleicht eine Chance, daraus Kapital zu schlagen", erklärte Jim in der Sendung. Er führte weiter aus: "Wenn sie nicht auf diese Eine-Million-Dollar-Belohnung reagieren, die praktisch ohne Bedingungen ausgesetzt wurde, würde mich das zu der Annahme führen, dass dies ein sehr persönliches Verbrechen ist, das aus sehr persönlichen Gründen begangen wurde, und Geld niemals ein Faktor war." Der Experte spekulierte laut OK!, dass Rache das Motiv gewesen sein könnte. Die Ermittler hatten am Tatort eine Blutspur auf der Veranda gefunden, die Nancy zugeordnet werden konnte, sowie DNA-Spuren von möglicherweise mehreren Personen. Zudem veröffentlichte das FBI Überwachungsaufnahmen, die eine maskierte Person zeigen, die offenbar an Nancys Türklingelkamera manipuliert. Bislang sind über 750 Hinweise bei den Behörden eingegangen.

Savannah hat sich seit dem Verschwinden ihrer Mutter immer wieder emotional an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram teilte die Moderatorin der Sendung "Today" ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihren Geschwistern zu den mutmaßlichen Entführern sprach. Sie bezog sich darin auf die Lösegeldforderung: "Wir haben eure Nachricht erhalten und verstanden. Wir bitten euch jetzt inständig, unsere Mutter zu uns zurückzubringen, damit wir mit ihr feiern können", sagte Savannah in dem Clip. Und weiter: "Das ist der einzige Weg, wie wir Frieden finden werden. Es ist für uns sehr wertvoll, und wir werden bezahlen."

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie, Oktober 2023