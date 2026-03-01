Anwältin übt Kritik: Shia LaBeouf wurde erneut festgenommen

Shia LaBeouf (39) ist am Samstag erneut festgenommen worden, nachdem gegen ihn ein weiterer Haftbefehl wegen einfacher Körperverletzung erlassen wurde. Die neue Anklage steht im Zusammenhang mit einer Schlägerei vom 17. Februar nahe des French Quarter in New Orleans, für die der Schauspieler bereits zuvor verhaftet worden war. Seine Anwältin Sarah Chervinsky bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur The Associated Press, dass Shia sich freiwillig im Orleans Parish Gefängnis stellte, als er am Freitag von dem neuen Haftbefehl erfuhr. Während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten soll der 39-Jährige mehrere Personen angegriffen und dabei wiederholt homophobe Beleidigungen ausgestoßen haben.

Seine Anwältin kritisierte die Behandlung ihres Mandanten scharf. "Keine normale Person würde gezwungen werden, über 100.000 Dollar Kaution zu zahlen und zweimal für einen einzigen Vorfall eines Vergehens eingesperrt zu werden", sagte sie. Shia verdiene keine bevorzugte Behandlung, aber auch nicht, von Polizei und Gerichten härter behandelt zu werden, nur weil er eine öffentliche Person sei. Bei einer Gerichtsverhandlung am Donnerstag hatte ein Richter in New Orleans zuvor angeordnet, dass Shia zu einer Drogen- und Alkohol-Rehabilitation zurückkehren muss.

Nach Polizeiangaben zeigt ein Video, wie Shia ohne Shirt eine Person zu Boden stößt und einer anderen ins Gesicht schlägt, wodurch deren Nase verletzt wurde. Eines der Opfer war der bekannte lokale Entertainer Jeffrey Damnit. "Er hat mich geschlagen, er hat mich mehrmals mit Fäusten getroffen, er hat mich mehrmals gestoßen", erzählte Jeffrey gegenüber der Nachrichtenagentur. Der Schauspieler sei "völlig durchgedreht" und habe versucht, Kämpfe anzufangen, während er homophobe Beleidigungen rief und ihm sowie anderen drohte, sie zu verprügeln. Jeffrey und weitere Anwesende hätten Shia überwältigt und versucht, ihn zum Gehen zu bewegen, doch er weigerte sich und wurde noch aggressiver. Die Polizei traf gegen 00:45 Uhr an der Bar ein und nahm den "Transformers"-Star fest.

Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals

Getty Images Shia LaBeouf im Mai 2024 in Cannes