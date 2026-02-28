Megyn Kelly enthüllt belastendes Foto von Bill Clinton

Megyn Kelly (55) hat in ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" nun ein altes Foto veröffentlicht, das den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (79) in einer fragwürdigen Situation zeigen soll. Die Journalistin präsentierte das Bild nur wenige Stunden, bevor Bill vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses über seine frühere Freundschaft mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) aussagen sollte. Auf dem Foto, das laut Megyn 1999 im Bombay Club in Washington aufgenommen wurde, blickt der damalige Präsident "auf den Ausschnitt" ihrer Freundin Meg Florence. Zudem erklärt die Moderatorin, Bill habe seine Hand an die seitliche Brust ihrer anderen Freundin Abby Rittman gelegt.

Megyn erklärte laut OK Magazine, dass das Foto kurz nach Bills Amtsenthebungsverfahren wegen seiner Affäre mit Monica Lewinsky (52) entstanden sei. "Ich sage nicht, dass das ein Verbrechen ist", betonte die Moderatorin, sehe das Bild jedoch als Beleg dafür, dass sich Bills Auftreten nach dem Skandal nicht verändert habe. "Ich sage nur, dass er wegen Lewinsky überhaupt nicht zurechtgewiesen wurde." Zudem behauptete die Journalistin, dass Bills Ehefrau Hillary Clinton (78) und deren Tochter Chelsea Clinton (46) zum Zeitpunkt der Aufnahme ebenfalls im Restaurant anwesend gewesen seien.

Sowohl Bill als auch Hillary wurden vor den Aufsichtsausschuss geladen, um über ihre frühere Verbindung zu Jeffrey und dessen verurteilter Komplizin Ghislaine Maxwell (64) auszusagen. Das ehemalige Präsidentenpaar hat jedoch wiederholt bestritten, von Jeffreys Verbrechen gewusst zu haben. Während Bill bereits eingeräumt hatte, in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren eine Freundschaft mit dem Finanzier gepflegt zu haben, erklärte Hillary in ihrer Aussage, sie könne sich nicht erinnern, Jeffrey jemals begegnet zu sein. In seinem Eröffnungsstatement erklärte Bill nun: "Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts Falsches getan."

Getty Images Bill Clinton im September 2024

Imago Jeffrey Epstein und Bill Clinton bei einem gemeinsamen Abendessen auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Imago Bill Clinton im Gespräch mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einem Event im Weißen Haus, Washington, 29. September 1993