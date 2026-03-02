Familienversprechen: WWM-Kandidat will Gewinn nicht teilen

Maximilian Sonntag aus Neu-Ulm hat in einer aktuellen Ausgabe von Wer wird Millionär? starke 32.000 Euro erspielt und damit die höchste Summe des Abends mit nach Hause genommen. Im Gespräch mit Günther Jauch (69) kam jedoch ein familiäres Thema auf, das für Zündstoff sorgen könnte. Der PR-Referent erinnerte sich daran, dass seine Schwester als Kind bei einem Gewinnspiel einmal 500 D-Mark gewonnen und das Geld fair unter allen Familienmitgliedern aufgeteilt hatte. "Seitdem gilt die ungeschriebene Regel, dass Gewinne geteilt werden müssten", erklärte Maximilian laut tz im Studio.

Doch dann folgte die überraschende Ankündigung: "So ehrlich kann ich sein: Durch fünf teilen werde ich das nicht." Günther hakte nach und stellte die unbequeme Frage: "Was machen Sie mit den 32.000 Euro, und wie viel kriegt Ihre Schwester?" Der Kandidat wich jedoch aus und antwortete lediglich: "Muss ich mir noch überlegen." Das Publikum im Studio reagierte mit Lachen, als Maximilian seine Haltung klarstellte. Doch das war nicht der einzige Lacher des Abends: Auch Kandidatin Melanie Offermann sorgte mit einer amüsanten Familiengeschichte für heitere Stimmung im Studio.

Maximilian hatte bereits als Kind davon geträumt, einmal selbst bei der Show dabei zu sein, und schaute die Sendung damals gemeinsam mit seiner Mutter. Als Überhangkandidat startete er mit 2.000 Euro, musste aber früh zu Jokern greifen. Bei 8.000 Euro rettete ihn das Publikum. Bei 16.000 half der 50:50-Joker. "Intelligenter oder zufälliger kann man die Joker nicht nehmen", kommentierte Günther in der Sendung. Die 32.000-Euro-Frage klärte schließlich der Zusatzjoker.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Maximilian Sonntag, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige