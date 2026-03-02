Katie Price kennt das Alter ihres Mannes Lee Andrews nicht

Katie Price (47) hat in einem Vlog auf ihrem YouTube-Kanal eine überraschende Wissenslücke offenbart: Sie kennt das genaue Alter ihres frisch angetrauten Ehemanns Lee Andrews nicht. Die Britin hatte den Geschäftsmann im vergangenen Monat nach einer nur einwöchigen Romanze in Dubai geheiratet und hält sich seither mit ihm in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. In dem am Sonntag hochgeladenen Video sind die beiden auf einem Golfcart in Dubai unterwegs, als Katie ihren Mann dafür lobt, dass er im Vergleich zu früheren Partnern "älter" sei und deshalb mehr Lebenserfahrung mitbringe. Lee stimmt zu und fügt hinzu, dass ihnen nie die Gesprächsthemen ausgehen, bevor er scherzhaft anmerkt: "Alle sagen immer, ich sei 43 und aus Manchester, aber das stimmt nicht." Katie schaut daraufhin verwirrt und fragt: "Was bist du dann?"

Lee klärt die Situation schließlich auf und erklärt: "Ich bin 41 und komme ursprünglich aus Nottingham." Die Realitystar-Ikone blickt in die Kamera und kommentiert trocken: "Da habt ihr es." Das Video entstand während Katies Aufenthalt in Dubai, bevor sie für Arbeitsengagements nach Großbritannien zurückkehrte. Am Wochenende trat sie bei den Gossies 2026 in Irland auf, wo sie dem Portal Goss.ie gegenüber von ihrer neuen Ehe schwärmte: "Ich bin euphorisch. Ich bin verknallt und verliebt." Über die Blitzhochzeit sagte sie: "Es gab keinen Stress. Die Hochzeit und alles lief so gut." Auf die Frage, ob sie eine Botschaft für jene habe, die Bedenken wegen des rasanten Tempos der Beziehung äußerten, antwortete sie knapp: "Genießt es einfach und schaut zu, wie sich meine Liebe entwickelt."

Katies fünf Kinder haben Lee bisher noch nicht persönlich kennengelernt. Ihre Kinder Princess und Junior, die sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (53) hat, äußerten sich diese Woche in der Sendung "This Morning" zu der neuen Ehe ihrer Mutter. Auf die Frage, ob sie ihren neuen Stiefvater schon getroffen hätten, verneinte die 18-jährige Princess. Der 20-jährige Junior erklärte: "Unsere Mum ist ihre eigene Person, sie ist ihre eigene Frau, sie wird tun, was sie tun wird, und am Ende des Tages unterstützen wir sie, solange sie glücklich ist." Princess stimmte ihm zu: "Solange sie glücklich ist, sind wir glücklich." Katie war bereits dreimal zuvor verheiratet und ist Mutter von fünf Kindern. Lee und sie planen nach eigenen Angaben, bald eine größere Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden in Großbritannien zu veranstalten.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star