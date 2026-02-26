Katie Price hat seit Beziehung mit Lee Andrews zugenommen

Katie Price (47) hat über ihre jüngsten Gewichtsveränderungen gesprochen und dabei eine erfreuliche Nachricht verkündet. Die Realitystar-Dame teilte am Dienstagabend in ihren Instagram Stories mit, dass sie seit ihrer Beziehung mit Ehemann Lee Andrews dreieinhalb Kilogramm zugenommen hat. In einem Video aus Dubai während eines gemeinsamen Essens mit dem 43-Jährigen scherzte die 47-Jährige: "Ich muss etwas gestehen. Er ist ein Feeder. Ich war beim Arzt und überall, alle haben gesagt, wie viel Gewicht ich verloren habe." Tatsächlich habe sie aber zugenommen, wie sie ihren Followern freudig mitteilte: "Ich habe tatsächlich dreieinhalb Kilogramm zugenommen. Es wird euch freuen zu hören, ich habe dreieinhalb Kilogramm zugenommen, weil ich nicht aufhören kann zu essen."

Die Gewichtszunahme dürfte bei Fans und Nahestehenden der Britin für Erleichterung sorgen, denn in den vergangenen Monaten hatte ihr dramatischer Gewichtsverlust für große Besorgnis gesorgt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" hatte Katie gegenüber ihrer Schwester Sophie zugegeben, dass sie selbst wisse, wie "ausgezehrt" sie aussehe und deshalb ärztlichen Rat eingeholt habe. Sie habe Bluttests machen lassen und erklärt: "Ich will einfach nur zunehmen, ich will das wirklich, aber ich tue es einfach nicht." Nun scheint Lee ihr dabei zu helfen, wieder mehr zu essen. Im Video aus Dubai fügte er hinzu: "Und du isst für eine Person, das ist die Wahrheit", womit er auf Spekulationen anspielte, Katie könne schwanger sein. Diese Gerüchte hat die Mutter von fünf Kindern inzwischen dementiert und bestätigt: "Nein, ich bin nicht schwanger, aber eines Tages werde ich es sein."

Katies Beziehung zu Lee steht seit ihrer überraschenden Hochzeit unter besonderer Beobachtung. Freunde der TV-Persönlichkeit hatten zuvor schwere Vorwürfe gegen den Geschäftsmann erhoben und ihm vorgeworfen, Katie einer "Gehirnwäsche" zu unterziehen. Auch Lees Ex-Partnerin Alana Percival hatte sich mit kritischen Äußerungen zu Wort gemeldet, woraufhin Katie öffentlich zurückschoss und behauptete, sie bekomme ein Kind mit Lee. Das Paar hat mittlerweile auch eine offizielle Eheschließung vollzogen, nachdem bekannt wurde, dass ihre erste Zeremonie rechtlich nicht bindend war. Laut neuen Unterlagen sollen die beiden am 17. Februar offiziell die Ehe unterschrieben haben. Trotz aller Turbulenzen scheint Katie sich in ihrer neuen Beziehung wohlzufühlen, wie sie im Video aus Dubai betonte: "Ich fühle mich einfach wohl."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price, Januar 2026