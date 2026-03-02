Das waren die süßesten Paarmomente bei den Actor Awards 2026

Bei den Actor Awards 2026 am 1. März in Los Angeles war es vor allem ein Paar, das für einen seltenen öffentlichen Auftritt sorgte: Emma Stone (37) und Dave McCary (40) zeigten sich strahlend und eng umschlungen vor dem Shrine Auditorium. Die Schauspielerin erschien in einem lavendelfarbenen Louis-Vuitton-Slip-Dress, das sie mit einem juweltonfarbenen Pullover und einer eleganten Hochsteckfrisur kombinierte. Dave setzte auf einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege. Für das Paar, das nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen ist, war es nach den Filmfestspielen in Venedig vor neun Monaten wieder ein Liebes-Update, das die Fans begeisterte.

Emma war bei der Verleihung für ihre Rolle in Yorgos Lanthimos' (52) Film "Bugonia" nominiert und trat damit in ihrer Kategorie gegen Rose Byrne (46) und Kate Hudson (46) an. Doch nicht nur Emma und Dave sorgten für süße Pärchen-Momente auf dem roten Teppich. Auch Jason Bateman (57) erschien mit seiner Ehefrau Amanda Anka, die in einem mit Juwelen besetzten goldenen Kleid strahlte. Harrison Ford (83), der am Abend noch eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt, erschien mit seiner Frau Calista Flockhart (61). Noah Wyle (54) und seine Frau Sara Wells konnten auf dem roten Teppich ihr Lachen nicht zurückhalten, während Jesse Plemons (37) und Kirsten Dunst (43) ebenfalls Seite an Seite posierten. Zu den weiteren Hinguckern des Abends zählten außerdem Chase Sui Wonders (29) und Dove Cameron (30).

Die Actor Awards, die früher unter dem Namen Screen Actors Guild Awards bekannt waren, wurden in diesem Jahr von Kristen Bell (45) moderiert. Bei der Veranstaltung werden jedes Jahr Film- und Fernsehstars von ihren Kollegen geehrt. Neben individuellen Leistungen werden auch Ensemble-Darbietungen ausgezeichnet. Viele Stars nutzten die Gelegenheit, um die Preisverleihung in eine romantische Verabredung zu verwandeln und dabei noch ihre wunderschönen Looks zu präsentieren. So zeigten sich auch Sam Nivola (22) und Iris Apatow (23), die seit Anfang 2024 zusammen sind, verliebt auf dem roten Teppich. Ali Larter (50) erschien mit ihrem Ehemann Hayes MacArthur (48), mit dem sie seit 17 Jahren verheiratet ist, während Matty Matheson (44) seine Frau Trish Spencer an seiner Seite hatte.

Getty Images Emma Stone und Dave McCary bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026

Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

Getty Images Ali Larter und Hayes MacArthur bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026

