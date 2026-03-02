Lupita Nyong'o teilt emotionalen Kampf mit Uterusmyomen

Lupita Nyong'o (43) hat anlässlich ihres Geburtstags einen bewegenden Beitrag über ihren jahrelangen Kampf mit Uterusmyomen veröffentlicht. Die oscarprämierte Schauspielerin wandte sich auf Instagram an ihre 11,3 Millionen Follower und erzählte offen von ihrem Gesundheitszustand. Lupita teilte dabei ein MRI-Bild von sich und enthüllte erschütternde Details: "Im Laufe meines Lebens habe ich 77 Uterusmyome getragen: 25 wurden chirurgisch entfernt, und mehr als 50 wachsen noch heute in mir, das größte hat die Größe einer Orange", schrieb die Schauspielerin. Sie erklärte, dass sie "Phasen ständiger Schmerzen ertragen musste, jeden Monat gefährliche Mengen Blut verlor und in Stille litt". Ihre Geschichte sei nicht selten, sondern nur eine "selten erzählte".

Um das Ausmaß ihrer Erkrankung visuell darzustellen, postete Lupita Fotos von sich mit einem Obstkorb. Jede Frucht darin symbolisiert eines ihrer 77 Myome. "Mit diesem Bild halte ich 77 Früchte als Symbol für jedes Myom, um das Gewicht sichtbar zu machen, das ich und Millionen Frauen wie ich jeden Tag tragen", erklärte die Schauspielerin. Nachdem sie ihre gesundheitliche Situation im Jahr 2025 öffentlich gemacht hatte, erreichten sie unzählige Nachrichten von Frauen mit ähnlichen Erfahrungen. Dies inspirierte sie dazu, gemeinsam mit der Foundation for Women's Health die Kampagne "Make Fibroids Count" zu starten, um Spenden für die Erforschung von Uterusmyomen zu sammeln. "Mein Geburtstagswunsch ist eine Welt, in der keine Frau unbehandelt, unterbehandelt oder ungehört durch Myome leiden muss", so Lupita.

Bei der Today Show sagte Lupita vor Kurzem, dass sie sich durch ihr Engagement "wirklich gestärkt" fühle. "Ich habe eine Gemeinschaft gefunden. Ich habe mich mit Frauen zusammengetan, die diesen Kampf schon lange kämpfen", erzählte sie. Die gebürtige Kenianerin wurde erstmals im Jahr 2024 mit der Erkrankung diagnostiziert. Uterusmyome sind laut der Cleveland Clinic gutartige Tumore, die in und an der Gebärmutter wachsen können und bei manchen Frauen zu starken Menstruationsblutungen, Rückenschmerzen und anderen Beschwerden führen. Mit ihrer Offenheit möchte Lupita das Thema ins Bewusstsein rücken und andere Betroffene ermutigen, ihre Geschichten zu teilen, damit das Problem nicht länger ignoriert wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lupita Nyong'o bei der Paris Fashion Week, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lupita Nyong'o bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lupita Nyong'o in Berlin