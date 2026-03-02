Prinz William und Kate überraschen mit Video auf Walisisch

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben ihre Fans am 1. März mit einer besonderen Videobotschaft überrascht. Auf Instagram teilten die beiden ein Video, das sie in Windsor zeigt – doch statt wie gewohnt auf Englisch zu sprechen, wählten sie für ihre Botschaft die walisische Sprache. Anlass für die ungewöhnliche Videobotschaft war der walisische Nationalfeiertag St. David's Day. "An alle in Wales, einen frohen St. David's Day", richtete William seine Grüße aus. Kate betonte die besondere Verbundenheit des Paares mit der Region: "Wales liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns auf jeden Besuch."

Erst Anfang der Woche waren die beiden in Wales unterwegs gewesen, um dort Fans zu treffen. Trotz regnerischen Wetters begrüßten William und Kate die Menschen in den Orten Llanidloes und Newtown. In dem Video, das sie nun zum Nationalfeiertag veröffentlichten, trugen beide eine gelbe Osterglocke an ihrem Kragen – die Nationalblume von Wales. Auch ihre Outfits waren sorgfältig gewählt: Die Farben Blau, Rot und Weiß erinnerten an die britische Flagge Union Jack. "Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden", schloss Kate die Videobotschaft ab.

Die persönliche Verbindung des Paares zu Wales hat eine lange Geschichte. Seit William und Kate im Jahr 2011 den Titel Prinz und Prinzessin von Wales erhielten, haben sie wiederholt ihre Wertschätzung für die Region zum Ausdruck gebracht. William hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, wie wichtig ihm Wales ist, und auch die nahbare Kate hat sich immer wieder für die Kultur und die Menschen dort interessiert gezeigt. Mit ihrer walisischsprachigen Videobotschaft zum St. David's Day zeigten sie nun einmal mehr, wie ernst sie ihre Rolle als walisische Vertreter nehmen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Churchtown Primary School in Southport, um der Gemeinde nach dem Angriff 2024 beizustehen

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales