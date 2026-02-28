Prinz William macht sich Sorgen um Onkel Andrews Gesundheit

Prinz William (43) zeigt sich in der aktuellen Andrew-Krise nicht nur als harter Entscheidungsträger, sondern auch als besorgter Neffe. Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor (66) auf seinem Landsitz Sandringham soll sich der Thronfolger laut dem Magazin Hello! vor allem um dessen seelische Verfassung sorgen. Hinter den Kulissen gilt William als treibende Kraft, wenn es darum geht, eindeutige Schritte gegen seinen Onkel einzuleiten – und zugleich die Gesundheit von König Charles III. (77) im Blick zu behalten. Öffentlich haben William und Kate bislang zwar zu der Festnahme geschwiegen, doch die knappen Worte des Royals bei den BAFTA-Awards, er sei derzeit "nicht in einem sehr ruhigen Zustand", wirken vor dem Hintergrund der Familiensituation noch einmal ganz anders.

König Charles hatte nach der Festnahme von Andrew in einem Statement seine "tiefe Besorgnis" geäußert und betont, dass "das Gesetz seinen Lauf nehmen" müsse. Wie Hello! weiter berichtet, sollen William und Kate diese klare Linie des Monarchen voll unterstützen. Schon zuvor habe William im Hintergrund immer wieder darauf gedrängt, Andrew offizielle Titel zu entziehen und ihn aus der Royal Lodge auszusiedeln. Royal-Experte Phil Dampier erklärt gegenüber dem Magazin, William sei einerseits jemand, der konsequent und entschlossen auftrete, andererseits aber sehr genau auf die psychische Gesundheit seiner Familienmitglieder achte – vor allem mit Blick auf den gesundheitlich angeschlagenen König.

Beobachter verweisen zudem darauf, dass William seit Jahren bei öffentlichen Terminen betont nahbar wirkt und sich stark für mentale Gesundheit engagiert – etwa durch Medienauftritte und Kampagnen. Experten wie Phil Dampier sehen Parallelen zu Prinzessin Diana (†36), die früh mit einer ungewohnt direkten und körperlich zugewandten Art auf Menschen zuging. Gleichzeitig wird William als äußerst beschützend beschrieben, wenn es um seine eigene Familie und deren Privatsphäre geht. Auch im andauernden Andrew-Skandal soll er im engen Austausch mit Charles stehen, um den Spagat zwischen familiärer Fürsorge und einem klaren, kompromisslosen Kurs für die Monarchie zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den BAFTA Film Awards 2026: Prinz William und Prinzessin Kate