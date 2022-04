Matthias Reim (64) verrät erste Details zur Geburt. Der Sänger ist vor wenigen Tagen zum siebten Mal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Frau Christin Stark durfte er seine Tochter Zoe auf der Welt willkommen heißen. Bei der Entbindung wollte der "Verdammt, ich lieb' dich"-Interpret aber nicht dabei sein: Der Schlagerstar habe sich dazu einfach nicht überwinden können. Doch was war der Grund für seine Angst?

Im Interview mit BR Schlager verriet der 64-Jährige, dass er vorher mit seiner Frau abgesprochen habe, sie im Kreißsaal alleinzulassen: "Ich habe gesagt, wenn ich dich leiden sehe, falle ich einfach zur Seite weg. Das kriege ich nicht hin. Da haben wir uns wirklich toll drüber unterhalten." Er vermutet, dass er in so einer Situation viel zu aufgeregt gewesen wäre.

Als Matthias seine Tochter später endlich in den Armen halten konnte, war er überglücklich – und schwärmte von ihr in den höchsten Tönen: "Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich jemals auf der Welt gesehen habe." Vom Aussehen her erinnere sie ihn an Christin.

Getty Images Matthias Reim mit seiner Lebensgefährtin Christin Stark im April 2016

ActionPress Matthias Reim, Musiker

Getty Images Matthias Reim bei der "Mein Star des Jahres"-Preisverleihung in Hamburg, 2012

