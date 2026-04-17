Gründe unklar: Christina Applegate soll im Krankenhaus sein

Christina Applegate (54) soll sich derzeit in einem Krankenhaus in Los Angeles befinden. Die Schauspielerin wurde laut einem Bericht von TMZ bereits Ende März eingeliefert. Warum genau sie hospitalisiert ist, blieb zunächst offen. Christina lebt seit 2021 mit der Diagnose Multiple Sklerose – ob ihr Krankenhausaufenthalt damit in Zusammenhang steht, ist bisher nicht bekannt. Der Vertreter der 54-Jährigen äußerte sich gegenüber dem Newsportal nur knapp: "Ich habe keinen Kommentar dazu, ob sie im Krankenhaus ist oder was ihre medizinischen Behandlungen sind. Sie hat eine lange Geschichte komplizierter medizinischer Zustände, über die sie erfrischend offen war, wie in ihrer Memoiren und in ihrem Podcast belegt."

Der Krankenhausaufenthalt fällt in eine Zeit, in der auch Christinas "MeSsy"-Podcast pausiert. Co-Moderatorin Jamie-Lynn Sigler (44) hatte Ende März bekannt gegeben, dass die Aufnahmen vorübergehend auf Eis gelegt werden, da beide Moderatorinnen auf Buchtouren unterwegs seien. Jamie-Lynn lebt selbst seit mehr als zwanzig Jahren mit schubförmiger Multipler Sklerose. Erst im vergangenen Monat veröffentlichte Christina ihre Memoiren mit dem Titel "You With the Sad Eyes", in denen sie eindringlich über ihren Alltag mit der Erkrankung schreibt. "Wenn ich aufwache, kann ich meinen Arm oft nicht weit genug bewegen, um das Glas Wasser neben meinem Bett zu greifen oder mein Handy vom Ladekabel zu nehmen", beschreibt sie darin. Zudem schildert sie, dass die Krankheit sie anfällig für Infektionen mache und sie deshalb regelmäßig in die Notaufnahme müsse.

Vor zwei Monaten hatte Christina gegenüber People schon sehr offen darüber gesprochen, wie hart sie die MS im Alltag trifft. Sie sagte, sie verbringe wegen starker Schmerzen die meiste Zeit in ihrem Schlafzimmer und sei praktisch ans Bett gefesselt. Einen festen Termin lasse sie sich aber nicht nehmen: die Fahrt am Morgen, um Tochter Sadie zur Schule zu bringen. "Ich will sie fahren, das ist meine liebste Sache", betonte Christina. Es sei ihr wichtigster Moment zu zweit, bevor es für sie wieder zurück ins Bett gehe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Christina Applegate, November 2022

Anzeige Anzeige