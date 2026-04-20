Christina Applegate: Ergreifender Post nach Klinikaufenthalt

Christina Applegate (54) hat sich nach Gerüchten über einen Krankenhausaufenthalt in Los Angeles jetzt bei ihren Fans gemeldet. Die Schauspielerin wandte sich heute über Instagram an ihre Follower und sprach offen über ihren aktuellen Gesundheitszustand. "Danke für die Flut an Liebe und guten Wünschen", schrieb sie dort. "Gesundheitliche Probleme sind für mich ein Dauerzustand, aber ich bin eine starke Frau – und werde jeden Tag stärker und gesünder. Ich nehme mir etwas Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber schon bald werde ich mehr zu sagen haben."

Hintergrund der Sorgen ist Christinas Kampf gegen Multiple Sklerose, mit der sie seit 2021 lebt. In ihrer im März erschienenen Biografie "You With the Sad Eyes" schildert sie, wie die Krankheit sie regelmäßig in die Notaufnahme bringt. "Wenn ich aufwache, kann ich meinen Arm oft nicht weit genug bewegen, um das Glas Wasser neben meinem Bett zu greifen oder mein Handy vom Ladegerät zu nehmen", schrieb sie darin. Besonders die Erschöpfung setze ihr zu. Sie beschreibt diese als ein Gefühl, "drei Tage lang ohne Schlaf auf einem Ausflug gewesen zu sein." Bereits im Februar hatte sie gegenüber dem Magazin People erklärt, die Erkrankung habe sie zeitweise ans Bett gefesselt. Trotz allem versucht sie, Teile ihres Alltags aufrechtzuerhalten – darunter das Bringen ihrer 15-jährigen Tochter Sadie zur Schule. "Ich will sie hinbringen, es ist mein Lieblingsding. Es ist die einzige Zeit, die wir alleine miteinander haben", sagte sie.

Christina ist mit dem niederländischen Bassisten Martyn LeNoble (57) verheiratet, mit dem sie Tochter Sadie hat. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" bekannt und wurde im Laufe ihrer Karriere unter anderem mit einem Emmy ausgezeichnet. In einem Interview mit dem Sender NPR sprach sie zuletzt auch offen über den Gedanken an den Tod und dessen mögliche Auswirkungen auf ihre Tochter. Für die Zukunft hat sie bereits konkrete Vorkehrungen getroffen: "Ich habe meine Grabstätten schon gekauft, okay? Ich habe sie gekauft", sagte sie in dem Gespräch.

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Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

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Getty Images Christina Applegate und Sadie Grace LeNoble, Februar 2023

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Getty Images "Eine schrecklich nette Familie"-Stars, 1990