Christina Applegates Gage für "Anchorman" war "beleidigend"

Christina Applegate (54) hat jetzt in der Talkshow "The View" über ihre Erfahrungen am Set der Komödie "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" aus dem Jahr 2004 gesprochen. Die Schauspielerin verriet dabei, dass das ursprüngliche Gehaltsangebot für ihre Rolle als Nachrichtensprecherin Veronica Corningstone "ein wenig beleidigend" gewesen sei. "Als sie mit dem ersten Angebot kamen, war es ein wenig beleidigend. Und ich sagte: 'Das kann ich nicht machen. Ich kenne meinen Wert, und das kann ich nicht tun'", erzählte Christina in der Sendung. Doch ihr Co-Star Will Ferrell (58) und Regisseur Adam McKay wollten sie so sehr für die Rolle haben, dass sie kurzerhand selbst in die Tasche griffen. "Sie wollten mich unbedingt haben, und sie sagten: 'Nun, wir werden etwas dazugeben.' Gott sei Dank taten sie das, denn es war eine der besten Erfahrungen meines ganzen Lebens", so die Schauspielerin.

Die beiden Filmemacher verzichteten auf Teile ihrer eigenen Gagen, um Christinas Gehalt aufzubessern. Für die Schauspielerin wurde die Erfahrung am Set zu einer beruflichen Meisterklasse, wie sie weiter ausführte. "Es war eine solche Lektion. Ich hatte noch nie zuvor Improvisation gemacht. Von dieser Gruppe von Typen zu lernen, das ist die Meisterklasse, für die Leute bezahlen", erklärte sie. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von ihren Kollegen Steve Carell (63) und Adam McKay. "Steve Carell hat es unterrichtet. Adam McKay hat mit seiner Gruppe eine völlig neue Art entwickelt, es zu machen. Dort reinzukommen und das zu erleben, war absolut magisch, und es war unbezahlbar für mich und meine Karriere", schwärmte Christina.

Christina hatte bereits als Kelly Bundy in der Kultserie "Married... With Children" von 1987 bis 1997 Erfahrungen im Comedy-Bereich gesammelt. Der Film "Anchorman" wurde 2004 zu einem großen Erfolg und spielte mehr als das Dreifache seines Budgets von 50 Millionen Dollar ein. Knapp zehn Jahre später kehrte Christina gemeinsam mit Will, Adam und den weiteren Co-Stars Paul Rudd (56), Steve Carell und David Koechner für die Fortsetzung "Anchorman 2: The Legend Continues" zurück. Aktuell bewirbt die Schauspielerin ihre Memoiren "You with the Sad Eyes", in denen sie auch über ihre Diagnose mit Multipler Sklerose im Jahr 2021 spricht. Seitdem hat sie sich von der Schauspielerei zurückgezogen.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate und Will Ferrell bei der Premiere von "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" in Westwood, Kalifornien

Getty Images Adam McKay und Christina Applegate bei der Aftershow-Party zu "Anchorman" im Hollywood Roosevelt Hotel, 28. Juni 2004