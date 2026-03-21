MS: Christina Applegate hat ihre Grabstätte schon gekauft

Fünf Jahre, nachdem bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, hat Christina Applegate (54) einen tiefgreifenden Schritt vollzogen: Die Schauspielerin hat sich bereits ein Grabgrundstück gesichert. In einem Interview mit NPR sprach sie offen über ihre Gedanken zum Tod und darüber, wie sie mit der Ungewissheit umgeht, die ihre Erkrankung mit sich bringt. Der Gedanke ans Sterben begleitet sie täglich. "Für Menschen, die eine solche Krankheit haben, weiß man es einfach nie. Ich meine, ich habe meine Grabstätten schon gekauft. OK? Ich habe sie gekauft." Wo genau ihre letzte Ruhestätte sein wird, wollte sie nicht verraten – nur so viel: Der Ort sei "wirklich wunderschön" und ihr schon seit Längerem bekannt.

Die Entscheidung für den Grabplatz sei ihr letztlich leichtgefallen, sobald sie erfahren hatte, dass er noch verfügbar war. Mit einer Portion Humor erzählte sie, wie schnell sie zugegriffen habe – auch, um ihrer Familie künftig diese Last abzunehmen. Doch bei aller Gelassenheit hat Christina auch ganz konkrete Pläne für die Gestaltung der Stelle: "Ich muss noch meinen Baum aussuchen, weil dort einer gepflanzt werden soll", erklärte sie gegenüber NPR-Moderatorin Rachel Martin. "Es ist nämlich sehr sonnig – und ich möchte nicht, dass meine Besucher ins Schwitzen geraten." Diese Aussage, irgendwo zwischen Fürsorge und schwarzem Humor angesiedelt, zeigt, wie Christina mit ihrem Schicksal umgeht: nicht mit Verbitterung, sondern mit einer erstaunlichen Mischung aus Realitätssinn und Wärme. Erst kürzlich erschienen zudem ihre Memoiren "You With the Sad Eyes", in der sie ebenfalls schonungslos offen über ihr Leben schreibt.

Hinter dieser nach außen hin bemerkenswert gefassten Haltung verbirgt sich jedoch tiefe emotionale Not – vor allem wenn Christina an ihre 15-jährige Tochter Sadie denkt, die sie mit ihrem Mann Martyn LeNoble (56) hat. Der Gedanke, das eigene Kind zurückzulassen, trifft sie am härtesten. "Ich fühle mich sehr unwohl, weil ich meinem Kind wehtun werde. Mein Kind wird verletzt sein." In diesem Moment war die Schauspielerin kaum mehr in der Lage, weiterzusprechen. Sie mache sich Sorgen, wie Sadies Leben danach aussehen würde – und wie unberechenbar die Zeit bis dahin sein könnte. Christina hatte bereits früher öffentlich gemacht, wie sehr die Krankheit ihren Alltag einschränkt: Die meiste Zeit verbringt die Schauspielerin in ihrem Schlafzimmer, da sie wegen starker Schmerzen praktisch ans Bett gefesselt ist. Nur ein Moment am Tag ist ihr besonders wichtig: Wenn sie morgens ihre Tochter zur Schule fährt, nutzt sie diese kurze Autofahrt als wertvolle gemeinsame Zeit mit Sadie.

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Getty Images Schauspielerin Christina Applegate, November 2022

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Getty Images Christina Applegate und ihre Tochter Sadie Grace LeNoble

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Getty Images Christina Applegate nimmt ihren Stern auf dem Walk of Fame entgegen