Christina Applegate war jahrelang in Johnny Depp verliebt

Christina Applegate (54) hat für ihre neue Autobiografie "You With the Sad Eyes" alte Tagebücher aus ihrer Teenagerzeit hervorgeholt – und dabei eine überraschende Schwärmerei offenbart. Die Schauspielerin war ab ihrem 15. Lebensjahr "unsterblich verliebt" in Johnny Depp (62), wie sie in ihrem Buch schreibt. Nachdem sie einen Gastauftritt in seiner Polizeiserie "21 Jump Street" hatte, wurde Christina Teil seiner Freundesgruppe und besuchte ihn häufig am Set in Vancouver. Doch während ihre Gefühle für den acht Jahre älteren Star intensiv waren, sah Johnny sie offenbar nur als Kumpel. "Er hat sich mir gegenüber immer tadellos verhalten, obwohl ich ganz offensichtlich verrückt nach ihm war. Damals war ich für ihn wohl einfach nur einer der Jungs", erinnert sich die Schauspielerin.

Ihre Tagebucheinträge zeugen von den typischen emotionalen Achterbahnfahrten einer verliebten Teenagerin. "Ich schwanke innerhalb von weniger als zwei Monaten zwischen Verzückung und einem kalten Wassereimer im Gesicht", schreibt Christina in ihrem Buch. In einem konkreten Eintrag heißt es: "Ich habe in letzter Zeit wirklich seltsame Träume über Johnny von allen Leuten. Ich kann sie nicht wirklich analysieren, weil ich mich nicht erinnern kann, worum es darin geht, sobald ich aufwache. Ich kann mich nur erinnern, wer darin vorkommt ... Johnny." Die junge Christina notierte damals frustriert: "Ich kann nicht hier sitzen und mir wünschen, dass er etwas wäre, was er nicht ist. Ich kann ihn nicht ändern. Aber trotzdem wünschte ich, ich könnte zu ihm durchdringen."

Während Christina heimlich für Johnny schwärmte, war der Schauspieler laut seiner öffentlichen Beziehungschronik in dieser Zeit mit seiner "Edward mit den Scherenhänden"-Kollegin Winona Ryder (54) zusammen. Für Christina blieb die Teenie-Liebe damit unerwidert, doch ihren Weg im Privatleben fand sie später trotzdem: Die Serienikone heiratete zunächst ihren Schauspielkollegen Johnathon Schaech, die Ehe scheiterte allerdings 2007. Heute ist sie mit dem Musiker Martyn LeNoble (56) verheiratet, mit dem sie seit 2013 offiziell vor den Traualtar getreten ist. Mit ihm teilt die Emmy-Preisträgerin auch eine Tochter, über die sie in Interviews immer wieder liebevoll spricht – ihr eigentlich größtes Glück abseits der großen Teenie-Schwärmerei von damals.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christina Applegate und Johnny Depp

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Getty Images Johnny Depp in "Sleepy Hollow"

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Getty Images Christina Applegate bei der Premiere von "Bad Moms"