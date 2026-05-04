Charli D'Amelio feiert 22. Geburtstag mit gewagtem Look

Charli D'Amelio ließ es zu ihrem 22. Geburtstag so richtig krachen – und zeigte sich dabei im Netz in einem besonders gewagten Look. Die TikTok-Berühmtheit präsentierte sich auf neuen Instagram-Fotos auf einem modernen Balkon und rückte dabei ein rückenfreies Kleid in den Mittelpunkt. Die Bildunterschrift fiel knapp aus: "Hier draußen" – dazu mehrere Schnappschüsse, in denen sie ihre Figur selbstbewusst in Szene setzte.

Auf einem der Bilder blickt Charli lässig über die Schulter zurück, wodurch der tiefe Rückenausschnitt und das Cut-out-Design des Kleids gut zu erkennen sind. Ein weiteres Foto zeigt sie in einer Drehbewegung, was den Moment fast wie eine zufällige Momentaufnahme wirken lässt. Kombiniert hat der Social-Media-Star den Dress mit schlichten Riemchensandalen, die den Look bewusst minimalistisch halten und die Aufmerksamkeit noch stärker auf das Kleid lenken. Die glamourösen Geburtstagsfotos erschienen wenige Monate, nachdem Berichte über Spannungen in ihrer Familie die Runde machten und behauptet wurde, Charli habe sich von ihren Eltern und ihrer Schwester distanziert, weil sie sich wie eine "cash cow" behandelt gefühlt haben soll.

Charli wurde 2020 mit gerade einmal 15 Jahren schlagartig berühmt und avancierte zur meistgefolgten Creatorin auf TikTok. Heute folgen ihr dort mehr als 157 Millionen Menschen, und sie schrieb Geschichte als erste Person, die auf der Plattform die Marken von 50 und 100 Millionen Followern knackte. Auf diesen Erfolg angesprochen, zeigte sich die Influencerin gegenüber dem Magazin Time dankbar: "Ich war so jung, als ich damit anfing, und es gab so viele Wege, die ich hätte einschlagen können. Ich bin wirklich froh, wie es gelaufen ist. Wer hätte gedacht, dass das Posten auf TikTok mir helfen könnte, auf dem Broadway zu landen?" Neben ihrer Karriere als Creatorin war sie in der Hulu-Serie "The D'Amelio Show" zu sehen und ergatterte eine Rolle im für den Tony nominierten Broadway-Musical "& Juliet".

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Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio an ihrem 22. Geburtstag

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Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Influencerin, Mai 2026

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Getty Images Charli D'Amelio, Influencerin