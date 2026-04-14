Robert Irwin benennt Känguru nach Charli D'Amelio

Charli D'Amelio (21) wird im Australia Zoo eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Social-Media-Bekanntheit besucht den berühmten Park im australischen Queensland zusammen mit Freunden – und wird dort von Manager Robert Irwin (22) persönlich herumgeführt. Der Wildtierliebhaber, der wie Charli eine Staffel von Dancing with the Stars gewonnen hat, streichelt mit ihr zusammen ein junges Känguru – und hat eine süße Überraschung parat: Vor laufender Kamera tauft Robert das flauschige Beuteltier auf den Namen "kleine Charli". Die Fans können den tierischen Ausflug auf Charlis TikTok-Account miterleben. Darin beschreibt sie den Tag als "Besten. Tag. Überhaupt." und dankt Robert in der Bildunterschrift für das unvergessliche Erlebnis.

In dem Clip ist außerdem zu sehen, wie sie verschiedene Tiere des Zoos trifft. Zwischen Koalas, Vögeln und anderen Bewohnern sitzt sie schließlich mit Robert im Gras, während das kleine Känguru vor ihnen herumhüpft und grast. Dann verkündet der Parkmanager die Namensidee: "Ich finde, es ist nur fair, dass du ein Känguru nach dir benannt bekommst. Ich glaube, das wäre lustig. Also, kleine Charli, was meinst du?" Daraufhin jubeln Charli und ihre Begleiter begeistert. Die Influencerin kann ihr Glück kaum fassen und schwärmt: "Das ist der beste Tag meines Lebens. Oh mein Gott." Unter dem Video meldet sich Robert noch einmal selbst zu Wort und schreibt in die Kommentare: "Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Du kannst jederzeit wiederkommen und kleine Charli besuchen!"

Für Robert ist die Verbindung von Rampenlicht und Tierliebe längst Alltag. Der Australier arbeitet seit seiner Kindheit im Australia Zoo, den seine Familie aufgebaut hat, und zeigt online immer wieder, wie sehr ihm die Tiere am Herzen liegen. Auch zu "Dancing with the Stars" hat der Tierschützer eine besondere Beziehung: Nicht nur er und Charli holten sich den Mirrorball-Pokal, auch seine Schwester Bindi gewann die Show bereits Jahre zuvor. Nach seinem eigenen Sieg brachte Robert die glitzernde Trophäe sogar zurück in den Zoo und präsentierte sie stolz seinen tierischen Freunden – in einem Video lässt er Koala, Vogel und Schlange neugierig an dem Pokal schnuppern. Charli wiederum teilt auf ihren Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Tanztraining, Social-Media-Projekten und Reisen. Der gemeinsame Zoobesuch zeigt, wie sehr sie solche Erlebnisse mit Tieren genießt und mit ihren Fans teilen möchte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robert Irwin und Charli D'Amelio

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TikTok / charlidamelio Charli D'Amilio besucht den Australian Zoo

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" beim AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre, präsentiert von Fiji Water