Jason Isaacs vergisst eigene Kids wegen "Harry Potter"-Serie

Bei den BAFTA TV Awards kam es kürzlich zu einer ganz besonderen Begegnung aus der Welt der Zauberer: Jason Isaacs (62), der in den Harry Potter-Kinofilmen den eiskalten Lucius Malfoy spielte, traf dort auf Lox Pratt, der in der neuen HBO-Serie die Rolle von Draco Malfoy übernimmt. Auf Instagram teilte Jason seine Eindrücke von dem Treffen – und die waren herzerwärmend und witzig zugleich. "Es ist ein seltsames und schönes Gefühl zu wissen, welche Freude der junge Lox der Welt bereiten wird und welch freudige Zukunft vor ihm liegt", schrieb er zu einem gemeinsamen Bild.

Dabei gestand er auch eine kleine gedankliche Verwechslung: "Ich fühlte mich ziemlich väterlich, musste mich aber selbst daran erinnern, dass er nicht mein Sohn ist – das ist Tom. Nein, warte… ich habe Töchter." Das Ganze sei, so Jason, "alles sehr verwirrend". Am Ende fasste er seine Gefühle so zusammen: "Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass Tom und ich Lox und den großartigen Johnny Flynn mit Neid, Liebe und dem Staunen über die zeitlose Kraft dieser großartigen Geschichten beobachten werden." Johnny Flynn übernimmt in der Serie die Rolle des Lucius Malfoy.

Jason und Tom Felton, die in den Filmen das Vater-Sohn-Duo der Malfoys verkörperten, halten auch mehr als 15 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Kinofilm noch engen Kontakt – und spielen in den sozialen Medien immer wieder ihre "Harry Potter-Verwandtschaft" aus. Nun scheint auch Lox in diesen inoffiziellen Familienkreis aufgenommen worden zu sein. Die neue "Harry Potter"-Serie soll noch zu Weihnachten 2026 bei HBO Max starten.

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Instagram / therealjasonisaacs Jason Isaacs und Lox Pratt, Schauspieler

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Imago Jason Isaacs als Lucius Malfoy in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

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Instagram / therealjasonisaacs Jason Isaacs und Tom Felton