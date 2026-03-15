Lisa Rinna enthüllt: Diese Stars waren die unhöflichsten

Lisa Rinna (62) packt in ihrem neuen Buch "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" über ihre Erlebnisse mit zwei Prominenten aus, die sie als die unhöflichsten ihrer gesamten Karriere bezeichnet. Die Schauspielerin traf sowohl Dionne Warwick (85) als auch Star Jones bei der vierten Staffel der NBC-Show "The Celebrity Apprentice" im Jahr 2011. Obwohl Lisa bereits in der zweiten Woche aus der Show ausschied, kehrte sie 2013 für eine All-Star-Staffel zurück und schaffte es bis ins Halbfinale, wo sie über 500.000 Dollar für wohltätige Zwecke sammelte.

Besonders über ihr erstes Zusammentreffen mit Dionne hat Lisa deutliche Worte gefunden. Laut dem Portal Page Six beschrieb sie die Sängerin als "eine ziemlich fiese Person". In ihrem Buch schrieb sie: "Als ich sie das erste Mal bei einer Pizza-Aufgabe traf, schaute sie mich kaum an, hatte aber die Dreistigkeit zu bellen: 'Geh und hol mir eine Pepsi!' Und aus irgendeinem Grund bin ich wie ein Trottel losgerannt, um Dionne Warwick eine Pepsi zu holen. Sie dankte es mir, indem sie mit ihrem Hexenzirkel konspirierte, um mich rauszuwerfen." Auch Star habe sie "unter den verdammten Bus geworfen", wie Lisa es formulierte. Sie bedankte sich bei ihr dafür, "so eine Zicke gewesen zu sein, weil ihre Boshaftigkeit mich auf meine Zukunft als Beverly Hills Housewife vorbereitet hat".

Lisa schrieb weiter, dass sie "keiner der Frauen" in der Show vertrauen konnte. Sie fügte hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals zuvor Hassverbrechen von Frau zu Frau erlebt hatte." Die Reality-Darstellerin, die Mutter von zwei Kindern ist, wird in dem Buch außerdem offen über ihr Intimleben mit ihrem Ehemann Harry sprechen. Die Erfahrungen bei "The Celebrity Apprentice" scheinen Lisa nachhaltig geprägt zu haben und bereiteten sie offenbar auf die harten Auseinandersetzungen vor, die sie später in anderen Reality-Formaten erleben sollte.

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Getty Images Lisa Rinna, TV-Bekanntheit

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Getty Images Lisa Rinna bei den WWD Style Awards, Januar 2025

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Getty Images Lisa Rinna bei den People's Choice Awards 2022