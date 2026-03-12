Candiace Dillard muss wegen Social-Media-Likes Strafe zahlen

Candiace Dillard Bassett (39) hat eine hohe Summe zahlen müssen, weil sie auf Social Media bestimmte Kommentare geliked hat. Die "Real Housewives of Potomac"-Darstellerin erzählte jetzt in einem Podcast, dass sie in der Vergangenheit rund 35.000 Dollar (30.274 Euro) Strafe zahlen musste. Grund dafür waren Likes auf X, die gegen vertragliche Vereinbarungen verstießen. Der TV-Star sprach in "Undomesticated" offen über die finanziellen Konsequenzen ihrer Social-Media-Aktivitäten und ist damit wohl nicht allein. Auslöser für das Gespräch war das neue Buch ihrer "The Traitors"-Kollegin Lisa Rinna (62). Darin enthüllt die zweifache Mutter, selbst 50.000 Dollar (43.248 Euro) Strafe von NBC gezahlt zu haben. "Ich erinnere mich, dass ich ihr eine SMS geschickt habe und sagte: 'Ich fühle mich dadurch wirklich verstanden'", erinnerte sich Candiace.

Candiace erklärte, dass es klare Regeln gebe, die greifen würden, wenn es darauf ankomme. "Es gab definitiv einen Anwaltsfachangestellten oder jemanden in der Geschäftsstelle, dessen Job es war, einfach meinen Twitter zu beobachten." Das sei damals noch zu einer Zeit gewesen, als man die Likes anderer Nutzer sehen konnte. "Ich habe alles Mögliche geliked. Wenn mir etwas gut gefallen hat, boop. Like, like, like. Ich habe links, rechts und in der Mitte geliked. Und das verstieß gegen die Regeln", erklärte die Realitydarstellerin. Sie habe zwar auch selbst Dinge gesagt, aber es sei hauptsächlich darum gegangen, dass sie Aussagen anderer bestätigt habe. Besonders pikant: Von der Strafe habe sie erst erfahren, als ihr Gehalt plötzlich niedriger ausgefallen sei. "Sie haben es mir nicht einmal gesagt. Ich habe einfach mein Geld bekommen und dachte: 'Das sieht etwas wenig aus.' Und dann habe ich angerufen und sie sagten: 'Ja, wir haben etwas davon abgezogen'", lachte sie.

Das Model Lisa, die gemeinsam mit Candiace in der vierten Staffel von "The Traitors" zu sehen war und auch als Teil einer Kampagne für Marc Jacobs tätig war, hatte in ihrem Buch "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" über ihre eigene Strafe geschrieben. "Ich bin buchstäblich 50.000 Dollar von Bravo dafür bestraft worden, dass ich meinen Mund aufgemacht und impulsive Meinungen auf Instagram verbreitet habe." Das sei einer der Gründe gewesen, warum sie nach acht Jahren bei The Real Housewives of Beverly Hills die Show verlassen habe. Candiace, die stets offen über Privates wie ihre Schwangerschaft spricht, beteuerte Lisa nach der Lektüre, dass sie sich durch ihre Offenbarung "wirklich gesehen" gefühlt habe, da sie bisher keine andere Housewife kenne, die ähnliche Erfahrungen gemacht habe.

