Lisa Rinna spricht über Tochter Delilahs Autoimmunerkrankung

Lisa Rinna (62) hat in ihrem neuen Buch "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" nun erstmals offen über die schwere Erkrankung ihrer Tochter Delilah Hamlin (27) gesprochen. Die heute 27-Jährige leidet an "PANDAS", einer Autoimmunstörung, die plötzlich auftretende Zwangsstörungen verursacht. Bereits im Alter von elf Jahren wurde die Erkrankung bei Delilah diagnostiziert. Die Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit beschreibt in dem Buch, wie ihre Tochter damals begann, unter "weitreichenden Panikattacken" zu leiden. Sie habe geschrien, getobt und gegen die Fenster des Elternhauses geschlagen. "Es war fast so, als wäre sie vom Teufel besessen", schrieb Lisa in ihrem Enthüllungsbuch.

Die Situation verschlimmerte sich so sehr, dass Delilah schließlich nicht mehr in der Lage war, den Schulbus zu nehmen, Aufzüge zu benutzen oder zu fliegen. Sie weigerte sich, zur Schule zu gehen, es sei denn, ihr Vater Harry Hamlin saß stundenlang vor ihrem Klassenzimmer. "Ich fuhr sie im Auto herum, so wie es Mütter mit ihren Babys machen, um sie zu beruhigen", schrieb Rinna. Die Familie schickte Delilah im Laufe der Jahre zu "jedem nur erdenklichen Arzt", darunter Therapeuten und medizinische Spezialisten. "Sie war so krank, wie man es noch nie bei jemandem erlebt hat. Wir hatten das Gefühl, unser Kind verloren zu haben." Delilahs gesundheitliche Probleme setzten sich bis in ihre frühen Zwanziger fort, unter anderem verbrachte sie im Jahr 2018 zweimal Zeit in einer Reha, wie die Daily Mail berichtet.

Delilah selbst sprach 2023 in einem emotionalen Instagram-Post über ihren langen Kampf mit ihren Erkrankungen und schrieb: "Es ist definitiv mental und körperlich sehr belastend." Heute ist sie nach eigenen Angaben nüchtern, was ihr auch bei Angstzuständen und Depressionen geholfen hat. Lisa gibt zudem in ihrem Buch zu, dass ihre jüngere Tochter Amelia (24) sich während Delilahs Krankheit "ausgeschlossen" fühlte. Auch Amelia hatte als Teenager ihre eigenen Kämpfe auszufechten und litt an einer Essstörung. Trotz dieser Herausforderungen ist die 24-Jährige inzwischen zu einem der erfolgreichsten Models der Branche geworden. Fans der Familie können weitere Einblicke in "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" gewinnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Delilah Hamlin und Lisa Rinna auf der Premiere von "80 For Brady"

Anzeige Anzeige

Getty Images Delilah Hamlin im Dezember 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024