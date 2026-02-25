Drama um Lisa Rinna: Wurde sie auf einer Premiere betäubt?

Lisa Rinna (62) vermutet, dass ihr am 8. Januar auf der Premierenparty zur vierten Staffel von "The Traitors" etwas ins Getränk gemischt wurde. Wie das Magazin TMZ berichtet, fiel ihrem Co-Star Colton Underwood (34) an dem Abend auf, dass die Schauspielerin völlig betrunken wirkte. Da er die ganze Zeit mit ihr zusammen war und wusste, dass Lisa bei Weitem nicht so viel Alkohol getrunken hatte, machte er sich Sorgen. Colton informierte daraufhin Lisas Team, das sie nach einem gemeinsamen Gruppenfoto schnellstmöglich von der Party holte. Ob in dem Vorfall Polizei oder medizinisches Personal involviert waren oder ob Lisa ins Krankenhaus gebracht wurde, ist nicht bekannt.

Dass ausgerechnet Colton Lisa zur Hilfe kam, mag für Fans der Show überraschend sein. Die beiden gerieten während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Peacock-Realityshow gegen Ende heftig aneinander. Auch nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren und die Folgen ausgestrahlt wurden, war ihr Verhältnis kompliziert. Zwar bezeichnete Lisa die beiden zeitweise als Freunde, brachte jedoch auch Vorwürfe von Coltons Ex-Freundin Cassie Randolph zur Sprache, die ihm vorwarf, sie gestalkt und einen Tracker an ihrem Auto angebracht zu haben. Bei einer Signierstunde für ihre neue Autobiografie vor wenigen Tagen deutete Lisa sogar an, dass sie beim Wiedersehen zur Show etwas gesagt haben könnte, das Colton verärgert habe – woraufhin er ihr in den sozialen Medien entfolgte.

Lisa ist seit Jahren als Schauspielerin und Reality-TV-Star bekannt. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle in der Seifenoper "Days of Our Lives" sowie durch ihre langjährige Teilnahme an The Real Housewives of Beverly Hills. Die 62-Jährige ist Mutter von zwei Töchtern und hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen zu verschiedenen Themen geäußert. Vertreter von Lisa und Colton haben sich bislang nicht zu dem Vorfall auf der "Traitors"-Premierenparty geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Rinna, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Colton Underwood im November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / lisarinna Lisa Rinna im Juni 2024