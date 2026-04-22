Nicht gratuliert: Ginger Costello findet Ariel "respektlos"

Ginger Costello ist die frisch gekrönte Reality Queen. Zusammen mit Ariel (23) stand sie im Finale und setzte sich deutlich gegen die Influencerin durch. Doch Ariel vermied es, ihrer Kontrahentin zum Sieg zu gratulieren. Im Interview mit BestFans findet Ginger jetzt deutliche Worte dafür. "Dass Ariel mir nach meinem Sieg im Finale nicht gratuliert hat, finde ich ehrlich gesagt respektlos und enttäuschend. Für mich zeigt dieses Verhalten ihr wahres Gesicht", meint die Reality-Bekanntheit. Schon vor dem Start des finalen Spiels bei "Reality Queens" habe Ariel Ginger eine Ansage gemacht, die sie als "völlig daneben" empfand: "Schon vor dem Finale hat sie mir gesagt, dass ich am Ende wieder nur Zweite werde – wie damals beim Forsthaus Rampensau – und dass sie gewinnen würde. Außerdem hat sie sogar behauptet, ich würde danach psychologische Betreuung brauchen, wenn ich wieder nur Zweite werde."

Für Ginger steht fest, dass Ariel Schwierigkeiten habe, mit Niederlagen umzugehen. "Ich habe einen fairen Wettkampf gewonnen. Sie hat vorher große Töne gespuckt, und vielleicht fällt es ihr deshalb jetzt schwer, Größe zu zeigen und mir zu gratulieren. Stattdessen habe ich eher das Gefühl, dass sie gegen mich arbeitet", erklärt die 39-Jährige. Letzteres habe sich durch die ganze Staffel gezogen und sei sogar bis hin zu Bodyshaming gegangen: "Über die gesamte Staffel hinweg habe ich außerdem das Gefühl gehabt, dass sie mich immer wieder auf mein Aussehen und mein Alter reduziert hat. Das ging für mich in Richtung Bodyshaming und das ist etwas, das absolut nicht in Ordnung ist." Umso größer sei nun die Genugtuung, gewonnen zu haben. Ginger wisse genau, dass sie den Sieg verdient habe und konnte das richtig genießen.

Als zum Ende der Show klar war, dass Ginger gewonnen hat und nicht Ariel, blieb diese weinend und mit großem Abstand auf den Stufen einer Treppe sitzen. Eine Gratulation verweigerte sie. "Das mache ich nicht, ich mache mich nicht zum Deppen", schluchzte die 23-Jährige, bevor sie sich abwandte und verschwand. Im Netz brodelt es seitdem zwischen den beiden TV-Stars. Vor allem Ginger machte ihrem Unmut im Netz bereits mehrfach Luft. "Ehrlich, diese Ariel geht mir einfach nur noch auf die Nerven. Sie ist nicht nur anstrengend, sondern wirkt dabei auch noch total peinlich – genau so, wie sie es anderen ständig vorwirft", schimpfte sie bei Instagram als Reaktion auf Ariels Sticheleien in Richtung Kader Loth (53) – die beiden zanken sich ebenfalls online.

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STAR-MEDIA / Imago, Instagram / _ariel__61 Collage: Ginger Costello und Ariel

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RTL Ginger Costello bei "Reality Queens" 2026

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_ariel__61 Realitystar Ariel im Oktober 2025 in Basel