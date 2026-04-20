Spoiler: Diese Kandidatin gewinnt "Reality Queens" 2026

Ginger Costello-Wollersheim schnappt sich die Krone bei Reality Queens! Im großen RTL-Finale in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena setzte sich das Realitysternchen nun gegen ihre Konkurrentinnen durch. Nach einem nervenaufreibenden Zielsprint wurde Ginger von Moderator Twenty4Tim als Siegerin der Staffel gekürt. Zu Beginn der finalen Folge mussten zunächst vier Kandidatinnen die Koffer packen: Hati Suarez, Jenny Elvers (53), Cecilia Asoro (30) und Nathalie Gaus (35) wurden von ihren Mitstreiterinnen nominiert und schieden aus. Im Rennen um den Sieg blieben damit nur noch Ariel (23), Michelle Daniaux, Kader Loth (53) und Ginger.

Im ersten Ausscheidungsspiel mussten die vier Kandidatinnen eine kolumbianische Flagge aus Menschen mit farbigen Schirmen formen. Nur Ariel und Ginger meisterten diese Aufgabe und sicherten sich damit die Finaltickets. Ariel zeigte sich vor dem entscheidenden Duell noch kämpferisch: "Ich werde gegen Ginger sowas von gewinnen." Doch ausgerechnet im entscheidenden Moment verlor sie den Überblick, übersah mehrfach entscheidende Hinweise und konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. Am Ende setzte sich Ginger durch, kämpfte sich trotz Atemnot ins Ziel und feierte ihren Sieg unter Konfettiregen.

Für Ariel endete das Finale hingegen auf dem zweiten Platz. Eine Gratulation für Siegerin Ginger kam für sie laut tz dennoch nicht infrage: "Das mache ich nicht, ich mach mich nicht zum Deppen!" Während Ginger ihren Triumph feierte, blieb bei Ariel vor allem Enttäuschung zurück. Für die Zuschauer ist die Reise damit aber noch nicht vorbei: Nach dem packenden Finale steht bereits das große Wiedersehen mit allen Kandidatinnen an. Dort dürfte es noch einmal ordentlich zur Sache gehen – zumindest wenn es nach Michelle Daniaux geht, die auf Instagram bereits ankündigte: "Es wird bodenlos."

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RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

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Imago Ginger Costello Wollersheim bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26.02.2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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