Ginger Costello hat "Reality Queens"-Sieg Lukas zu verdanken

Ginger Costello (39) hat es geschafft: Sie ging bei Reality Queens als Siegerin hervor – und dahinter steckte offenbar eine ausgeklügelte Taktik von ihrem Partner Lukas Reiter. Im Promiflash-Interview erzählte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass er sie schon vor den Dreharbeiten intensiv auf das Format vorbereitet habe. Lukas habe sich die erste Staffel angesehen, das Spielprinzip analysiert und dann gemeinsam mit der 39-Jährigen einen Plan geschmiedet, wie sie sich in den Challenges und im Camp verhalten soll. Während Ginger vor der Kamera um die Krone kämpfte, zog ihr Freund also im Hintergrund die strategischen Fäden und fieberte von zu Hause aus mit.

Lukas, der selbst noch nie an einer Realityshow teilgenommen hat, zeigte sich zufrieden mit der Performance seiner Partnerin: "Ich bin stolz auf sie, dass sie das eingehalten hat, was wir besprochen haben", schwärmte er im Gespräch. Die beiden hätten beschlossen, dass Ginger sich bei den Spielen nicht zu stark präsentieren solle. "Wenn man ein starker Charakter ist – siehe Cecilia – geht man rein, spielt sich auf, ist die Stärkste und die Beste, und danach wird man gleich rausgewählt", erklärte er weiter. Für ihn sei klar, dass man in Reality-Formaten mehr taktisches Feingefühl brauche als früher. Um Ginger perfekt vorzubereiten, habe er sich die vorherige Staffel genau angeschaut und sich in das Konzept "reingefuchst". "Mir ist halt wichtig, dass man vorbereitet ist, und sie hat genau das umgesetzt. Das werden wir auch für zukünftige Shows so machen", kündigte er an.

Die Unterstützung von Lukas hört für Ginger aber nicht beim Reality-Abenteuer auf. Wie sie erzählte, begleitet er sie auch abseits der Kameras im Alltag sehr eng. "Er ist wie ein Drillmeister, er macht das andauernd. Er gibt mir immer Tipps, was ich machen soll", beschrieb sie ihren Partner. Lukas selbst zählte im Interview auf, welche Aufgaben er übernimmt: "Ich gebe Tipps, ich schneide die Videos, ich bin hier Terminplaner, Terminkalender, Bookings etc. Ich weiß gar nicht, wie du überlebt hast, ohne mich." Ginger nimmt es mit Humor und erinnerte an ihre Vergangenheit, in der Ex-Mann Bert Wollersheim (75) ihr Management im Blick hatte: "Na ja, davor war es der Bert. Der hat auch meine Sachen geplant, weil ich vergesse ja viel."

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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RTL Ginger Costello bei "Reality Queens" 2026

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello und ihr Freund Lukas im Juni 2025