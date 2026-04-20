Drama bei "Reality Queens": Hati verrät Ariels echten Namen

Im Finale von Reality Queens auf RTL lieferten sich Ariel (23) und Hati Suarez noch einmal einen hitzigen Schlagabtausch. Die verbliebenen Kandidatinnen mussten im Rahmen einer Nominierung jeweils zwei Mitstreiterinnen auswählen, um selbst ins Finale einzuziehen. Aus der strategischen Entscheidung wurde jedoch schnell ein persönlicher Konflikt, als Hati den bürgerlichen Namen der Schweizerin erwähnte. Ariel reagierte sofort und stellte klar: "Man darf meinen echten Namen nicht sagen. Das steht in meinem Vertrag." Für sie sei das eine klare Grenzüberschreitung, private Informationen einfach öffentlich zu machen.

Hati ließ sich davon nicht stoppen und legte direkt nach, indem sie Ariel zum Boxkampf herausforderte: "Komm in den Ring!" Ariel konterte: "Ich geh nicht in den Ring, erst recht nicht gegen eine, die man nicht kennt." Der verbale Schlagabtausch ging danach unvermindert weiter, bis Ariel schließlich nachlegte: "Ab nach Hause mit dir, du stinkst." Währenddessen wirkten die übrigen Kandidatinnen zunehmend genervt und überfordert. Jenny Elvers (53) brachte die Situation schließlich mit einem Seufzen auf den Punkt: "Das ist bisschen sehr Kindergarten." Am Ende traf es schließlich Hati, die gemeinsam mit Jenny, Cecilia Asoro (30) und Nathalie Gaus (35) die Show verlassen musste.

Während Ariel im TV-Finale von "Reality Queens" harte Worte fand, äußerte sie sich zuvor deutlich gelassener zu dem Thema. Im Vorfeld der Ausstrahlung wurde sie in sozialen Medien mehrfach bewusst bei ihrem echten Namen angesprochen, offenbar um sie zu reizen. "So verblödet, ehrlich. Wie Leute mich triggern wollen mit meinem eigenen Namen", erklärte sie zuvor in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Das ist mein normaler Name, der steht in meinem Ausweis. Meine Familie nennt mich so."

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RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Hati Suarez und Ariel, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatinnen

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RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

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