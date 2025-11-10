Taylor Momsen erkannte Jim Carrey erst bei "Grinch"-Premiere

Taylor Momsen (32), die vielen als Cindy Lou Who aus der Weihnachtsklassiker-Verfilmung "Der Grinch" von 2000 bekannt ist, hat in einem Podcast eine erstaunliche Anekdote geteilt. In der aktuellen Folge von "Call Her Daddy" verriet sie, dass sie am Set nie wusste, wie ihr Co-Star Jim Carrey (63) ohne Maske aussah. "Jim Carrey ist der Grinch", erklärte die damals siebenjährige Schauspielerin, die erst bei der Filmpremiere von jemandem auf Jim hingewiesen wurde. Dabei habe sie schlicht reagiert: "Oh, Jim." Trotz der aufwendigen Maske, die Jim fast permanent trug, hatte Taylor nie Angst vor ihm. Im Gegenteil, auch in der Rolle des grummeligen Grinch habe er auf sie eher schützend und freundlich gewirkt.

Im Gespräch schwärmte Taylor sogar von ihrer Zeit mit Jim am Set des von Ron Howard (71) inszenierten Films. Der Schauspieler habe trotz der anstrengenden Dreharbeiten immer Zeit gehabt, um sich ihr liebevoll und humorvoll zuzuwenden. "Er war sehr beschützend, super lustig und absolut großartig", so die Sängerin und Schauspielerin. Der Film, in dem Taylor die Rolle der süßen Cindy spielte, die den Grinch davon überzeugt, dass Weihnachten mehr als nur Konsum ist, erhielt 2001 den Oscar für das beste Make-up. Nicht ohne Grund, denn Jim musste bereits lange vor dem Drehbeginn in die Maske, was bedeutete, dass Taylor ihn nur in vollständiger Verkleidung erlebte. "Ich habe ihn nie ohne Make-up gesehen", bestätigte sie.

Jim Carrey selbst bezeichnete die Arbeit in dem Grinch-Kostüm einst als herausfordernd. In einem Interview mit Entertainment Weekly berichtete er, dass ihm ein Experte für Foltertechniken beigebracht habe, wie man mit dem beschwerlichen Anzug umgeht. Trotz der körperlichen Strapazen seien die Aufnahmen letztlich lohnend und fast wie eine Flucht in eine andere Realität gewesen. Schon vor dem Grinch war Jim Carrey durch "Die Maske" und "The Truman Show" ein Superstar – doch die Dreharbeiten zeigten ihm ganz neue, teils düstere, teils magische Seiten des Filmbusiness. Taylor, die heute vor allem als Musikerin der Band The Pretty Reckless bekannt ist, scheint die gemeinsame Zeit mit Jim jedoch stets in guter Erinnerung zu behalten.

Taylor Momsen und Jim Carrey in "Der Grinch"

Getty Images Jim Carrey während der Filmfestspiele in Venedig im September 2017.

Getty Images Taylor Momsen bei den MTV Video Music Awards 2025