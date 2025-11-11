Fans rätseln: Hat Jim Carrey etwa im Gesicht nachgeholfen?

Jim Carrey (63) sorgte am Samstag, den 8. November, auf der Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony für ordentlich Gesprächsstoff. Der 63-jährige Schauspieler, der in einem langen schwarz-weiß gestreiften Mantel und einem auffälligen T-Shirt mit Grafikdruck erschien, trat dort erstmals nach 25 Jahren wieder öffentlich mit seiner ehemaligen "Der Grinch"-Kollegin Taylor Momsen (32) auf. Die beiden posierten lachend für die Kameras, während Taylor, inzwischen 32 Jahre alt und in einem rockigen Look gekleidet, den Arm um die Schulter ihres früheren Filmpartners legte. Doch nicht die Reunion der Stars sorgte für die meiste Aufmerksamkeit, sondern Jims überraschend frisches Aussehen, das Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen auslöste.

In den sozialen Medien kamen schnell die ersten Kommentare aus der Fangemeinde auf. "Hat Jim Carrey sich etwas machen lassen?", fragte ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer auf Reddit zweifelte, ob Carrey seine bekannte Mimik überhaupt noch zeigen könne. Sogar scherzhafte Zweifel an seiner Identität wurden auf X geäußert: "Das ist nicht Jim Carrey, und wer das behauptet, ist blind oder manipuliert." Der Schauspieler selbst äußerte sich nicht zu den Spekulationen, schien jedoch bei der Veranstaltung in bester Laune zu sein. Im Gespräch mit Reportern teilten beide Stars ihre Freude über das Wiedersehen, und Taylor lobte dabei ausführlich Jims Einfluss als Künstler und Mentor während der gemeinsam verbrachten Dreharbeiten vor über zwei Jahrzehnten.

Jim, der für seine humorvolle Art bekannt ist, hat sich in der Vergangenheit bereits scherzhaft über ähnliche Gerüchte geäußert. 2003 erschien er bei den Teen Choice Awards mit einem Gesicht voller falscher Verbände, um Schlagzeilen über angebliche Schönheitsoperationen zu parodieren. In typischer Manier kommentierte er damals: "Ich bin gerade dabei, mich verjüngen zu lassen, um weiter für das Teenie-Publikum attraktiv zu sein." Bei der diesjährigen Veranstaltung lag sein Fokus jedoch ganz auf der rührenden Wiedervereinigung mit Taylor. Für diese war die Zusammenarbeit mit Jim in ihrer Kindheit nicht nur ein Abenteuer, sondern hinterließ auch einen bleibenden Eindruck: "Er war immer sehr freundlich und fürsorglich, ein wahrer Künstler bei der Arbeit. Das hat mich bis heute geprägt", erzählte sie strahlend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey und Taylor Momsen bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2025 im Peacock Theater in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Taylor Momsen und Jim Carrey in "Der Grinch"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020