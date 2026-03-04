Katie Price verteidigt Ehemann Lee gegen Betrugsvorwürfe

Katie Price (47) verteidigt ihren vierten Ehemann Lee Andrews vehement gegen Vorwürfe, er sei ein Betrüger. Die fünffache Mutter hatte im vergangenen Monat ihre Freunde und Familie schockiert, als sie verkündete, den 42-jährigen Geschäftsmann aus Nottingham geheiratet zu haben – nachdem sie ihn erst eine Woche kannte. Nach der Hochzeit in Dubai meldeten sich mehrere Ex-Freundinnen von Lee in den sozialen Medien zu Wort und bezeichneten ihn als "Abzocker" und "Catfish". Besonders brisant: Das frisch vermählte Paar hatte keinen Ehevertrag unterschrieben. Doch die 47-Jährige lässt die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und beteuert, dass sie Beweise für den beeindruckenden Reichtum ihres Ehemanns gesehen habe.

Gegenüber der Sun erklärte Katie, sie habe Kopien von Lees Dokumenten eingesehen, darunter seinen Reisepass, eine Dubai-Aufenthaltskarte und einen Kaufnachweis für eine Immobilie im Wert von umgerechnet etwa 45 Millionen Euro – die angeblich bar bezahlt wurde. "Ich bin nicht dumm. Ich habe jetzt gelernt, dass ich keinen Mann brauche. Früher brauchte ich immer einen Mann in meinem Leben, aber jetzt brauche ich keinen Mann, ich will nur einen", sagte der Realitystar. "Also ja, ich kann alle zu Hause beruhigen, dass ich nicht auf einen Betrüger hereingefallen bin. Ich bin keinem Abzocker auf den Leim gegangen. Es gab kein Love Bombing." Zuvor hatte Fitnesscoach Alana Percival Katie öffentlich vor Lee gewarnt und behauptet, er habe ihr vier Monate zuvor auf genau die gleiche Weise einen Heiratsantrag gemacht.

Bereits in der vergangenen Woche wurden Katie und Lee zudem sogar in einer Beauty-Klinik in Dubai gesichtet, wo die Reality-TV-Bekanntheit sich offenbar wieder einmal Behandlungen unterzogen hatte. Ästhetik-Experte Max McNeil veröffentlichte damals ein Instagram-Foto mit den beiden und schrieb dazu: "Danke, dass du mir vertraut hast, deine Behandlungen durchzuführen, und ich freue mich darauf, euch beide bald wiederzusehen." Laut Medienberichten dachte Lee schon damals darüber nach, selbst einige Eingriffe vornehmen zu lassen – unter anderem eine Haartransplantation, ein Facelift, ein Halslift oder eine Behandlung für die Augenpartie. Lee ließ sogar durchblicken, dass er sich bereits vor Katies Ankunft in Dubai etwas Botox spritzen ließ.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026