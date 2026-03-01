"Bridgerton"-Star Yerin Ha reflektiert heiße Badewannenszene

Yerin Ha (30) hat in der vierten Staffel von Bridgerton ihre erste Hauptrolle in der beliebten Netflix-Serie übernommen – und dabei einige besonders intime Momente vor der Kamera erlebt. In einem exklusiven Gespräch mit der New York Post sprach die Schauspielerin nun offen über die heißen Szenen mit ihrem Co-Star Luke Thompson (37), der in der Serie Benedict Bridgerton verkörpert. Besonders eine Badewannenszene, die in der zweiten Hälfte der Staffel zu sehen ist, sorgte am Set für einige Herausforderungen. "Das Wasser lief ziemlich oft über. Es kam zu einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich habe das Gefühl, dass man von meiner Brust viel zu viel sieht.' Also mussten sie die Wanne wieder auffüllen", verriet Yerin.

Der Dreh der intimen Szene verlief allerdings nicht ohne Komplikationen. "Wir wollten an dem Tag drehen, und dann musste Luke an diesem Morgen nach Hause, weil er positiv auf Influenza getestet wurde. Es gab also viele Umplanungen", erklärte die australische Darstellerin. Als sie schließlich doch in der Wanne filmen konnten, sei die Wassertemperatur "warm" und die Atmosphäre hinter den Kulissen "locker" gewesen. "Sexszenen sind nicht die angenehmsten Szenen zum Drehen, aber ich denke, Luke und ich haben jetzt so eine tolle Beziehung, dass wir darüber sprechen können, wie albern es ist", sagte sie. "Wir sind zusammen in einer Badewanne mit einem Crew-Team, das herumsteht."

Yerin, die zuvor in der Serie "Dune: Prophecy" zu sehen war, betonte, wie wichtig die Unterstützung ihres Co-Stars für sie war. "Weil ich mit Luke zusammengearbeitet habe und er bereits in der Show war, fühlte es sich so an, als wäre er mein offensichtliches Unterstützungssystem, und ich habe ihn so ziemlich jeden Tag gesehen", erzählte sie. Luke habe ihr während der gesamten Dreharbeiten Raum gegeben, wenn sie nervös war, und sie habe sich dadurch nie allein in unangenehmen Situationen gefühlt. "Er war wirklich der Grund, warum ich wahrscheinlich so entspannt sein konnte, wie ich es war. Wir hatten einfach eine wirklich gute Kommunikation", schwärmte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris