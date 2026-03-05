Prinzessin Kates geheime Treffen mit Elizabeth vor Verlobung

Prinzessin Kate (44) und die verstorbene Königin Elizabeth II. hatten lange vor der öffentlich bekannten Verlobung mit Prinz William (43) heimliche Treffen, die der Öffentlichkeit verborgen blieben. Das enthüllt der Royal-Autor Russell Myers in seinem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story". Während des offiziellen Verlobungsinterviews im November 2010 hatte Kate erklärt, dass die Hochzeit ihr erstes Treffen mit der Königin gewesen sei – doch das stimmte nicht ganz. Tatsächlich war es lediglich ihr erstes Treffen bei einem offiziellen royalen Engagement. Die verstorbene Monarchin, die auch Mutter von König Charles (77) und Prinzessin Anne (75) war, hatte bereits deutlich früher Interesse an der Beziehung ihres Enkels gezeigt und das Paar mehrfach zu privaten Treffen und sogar zum Essen eingeladen.

Die Queen (†96) wollte mit diesen geheimen Zusammenkünften offenbar ein wachsames Auge auf ihren Thronfolger haben und dessen Partnerin gleichzeitig näher an die königliche Familie heranführen. Laut Russell erklärten Quellen, dass Elizabeth II. "darauf bedacht war, ihren Erben im Blick zu behalten" und deshalb in Betracht zog, Kate "enger in den Kreis zu holen". Ein ehemaliger hochrangiger Hofbeamter wird in dem Buch mit den Worten zitiert: "Die Queen war unglaublich angetan von Catherine. Sie fand sie höflich und ansprechend und verstand, warum William so von ihr eingenommen war."

Trotz ihrer Zuneigung zu der jungen Kate spielte die Königin jedoch keine Favoritenrolle. Als William an seine Großmutter herantrat und darum bat, Sicherheitspersonal für seine Freundin bereitzustellen, lehnte sie dies ab. Die dem Schutz der Royals gewidmete Abteilung der Metropolitan Police konnte keine Steuergelder für Kates Schutz verwenden, weshalb der Thronfolger versuchte, eine privat finanzierte Lösung zu finden. Doch laut Russell entschied die Queen, dass "bis zur Verlobung des Prinzen keine derartige Regelung getroffen werden könne". Elizabeth II. blieb in dieser Angelegenheit hart und bestand darauf, dass erst ein offizielles Engagement die nötigen Voraussetzungen schaffen würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021