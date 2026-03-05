Haben Amy Robach und T.J. Holmes etwa heimlich geheiratet?

Amy Robach (53) und T.J. Holmes (48) sorgen mit einem neuen Instagram-Post für reichlich Gesprächsstoff unter ihren Fans. Die Moderatorin teilte am Dienstag eine Sammlung von Fotos aus dem Februar, die das Paar zunächst beim Genießen von Cocktails und warmem Wetter in Mexiko zeigen, bevor sie nach New York zurückkehrten, um dort einen historischen Schneesturm zu erleben. "Ein bisschen spät dran mit diesem Februar-Dump! Was für ein wilder Monat... er begann warm in einem damals ruhigen und friedlichen Mexiko und endete in einem historischen Schneesturm", schrieb die 53-Jährige zu den Bildern. Doch ein Detail auf einem der Schnappschüsse sprang aufmerksamen Fans sofort ins Auge: T.J. posierte in einem Shirt mit der Aufschrift "Trophy Husband", was so viel wie "Vorzeige-Ehemann" bedeutet.

Die Aufschrift brachte aufmerksame Fans sofort auf die Idee, dass sich das verlobte Paar womöglich bereits heimlich das Jawort gegeben haben könnte. "Trophy Husband? Seid ihr jetzt etwa verheiratet?", fragte ein User laut Hello Magazine in den Kommentaren, während ein anderer schrieb: "Ich sehe ein T-Shirt, auf dem 'Husband' steht, habe ich da etwas verpasst?" Auf die Spekulationen reagierten Amy und T.J. jedoch nicht. Viele Fans wiesen darauf hin, dass es sich bei dem Shirt wohl eher um einen Scherz handeln dürfte, zumal Amy auf einem der Fotos noch ihren Verlobungsring trägt. Die beiden hatten ihre Verlobung im Oktober 2025 bekanntgegeben, nachdem sie drei Jahre lang zusammen waren.

Dass das Paar sich zu möglichen Hochzeitsplänen bedeckt hält, kommt nicht überraschend. T.J. hatte im Dezember gegenüber dem Magazin betont, dass sie sich mit großen Ankündigungen zurückhalten werden. "Wir versuchen ganz ehrlich, still zu sein und unser Leben zu leben und glücklich zu sein", erklärte der 48-Jährige damals. Der Moderator verriet auch, dass die öffentliche Aufmerksamkeit und der Gegenwind, den ihre Beziehung nach dem öffentlichen Bekanntwerden während ihrer Scheidungen erfahren hatte, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre verstärkt habe. "Was die Hochzeitspläne angeht, werden Sie wahrscheinlich erst etwa zwei Jahre nach der Hochzeit davon erfahren", scherzte er. Amy und T.J. lernten sich bei ABC kennen und begannen Mitte 2022 eine Beziehung, während beide noch mit ihren damaligen Partnern Andrew Shue und Marilee Fiebig verheiratet waren. Nach dem öffentlichen Bekanntwerden ihrer Romanze wurden beide von ABC entlassen, hosten inzwischen aber gemeinsam einen erfolgreichen Podcast.

Imago T.J. Holmes und Amy Robach auf dem roten Teppich

Instagram / ajrobach Amy Robach und T.J. Holmes, 2026

Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach im Dezember 2023