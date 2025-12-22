Amy Robach & T.J. Holmes teilen das Geheimnis für ihre Liebe

Amy Robach (52) und T.J. Holmes (48) haben beim Jingle Ball 2025 in New York gleich doppelt geglänzt: auf dem roten Teppich und mit ihren süßen Liebesgeständnissen. Die frisch verlobten Ex-"Good Morning America"-Stars sprachen am Rande der iHeartRadio-Show mit dem Magazin People über ihr ganz persönliches Beziehungsgeheimnis – und zeigten sich dabei vertraut wie nie. Gemeinsam mit ihren Töchtern genossen die beiden einen echten Familienabend, bevor sie über ihre Pläne für Weihnachten und einen anschließenden Traumurlaub plauderten. Während vor den Kameras fleißig posiert wurde, ließen Amy und T.J. durchblicken, wie sehr sie ihr neues gemeinsames Leben genießen.

Im Gespräch mit People waren sich beide sofort einig, was ihre Liebe so stark macht. "Freundschaft", erklärte T.J. und betonte damit, dass für ihn alles auf einer tiefen Freundschaft basiert. Amy pflichtete ihm ohne zu zögern bei: "Ohne jeden Zweifel." Die Moderatorin führte weiter aus: "Wenn du mit jemandem lachen kannst, kannst du lange mit jemandem zusammenleben. Du kannst fast alles durchstehen, wenn du zusammen lachen kannst."

Auf dem roten Teppich posierten die beiden nicht nur zu zweit, sondern auch mit T.J.s Tochter Sabine, die er mit seiner Ex-Frau Marilee Fiebig hat, sowie Amys Töchtern Annalise und Ava aus ihrer Ehe mit Andrew Shue. Für die Feiertage haben die Verlobten klare Pläne: Das Fest werden sie "in New York mit unseren Mädchen" verbringen, erzählte T.J. und verriet, dass es danach "für einen kleinen tropischen Kurzurlaub" raus aus der Stadt gehen soll. Amy fasste den Weihnachtsplan lachend zusammen: "Es ist T.J. und seine Ladies."

Imago T.J. Holmes und Amy Robach, TV-Bekanntheiten

Imago T.J. Holmes und Amy Robach am Set von "Good Morning America" in New York am 11. Mai 2021

Imago T.J. Holmes und Amy Robach posieren mit ihren Kindern auf dem roten Teppich