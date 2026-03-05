Babybauchfotos: Weiß Molly-Mae Hague das Geschlecht schon?

Molly-Mae Hague (26) präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch. Die Influencerin, die im vergangenen Monat verkündete, dass sie und ihr Freund Tommy Fury (26) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, ist bereits im sechsten Monat schwanger und teilte auf Instagram eine Reihe herzerwärmender Schnappschüsse mit ihren Followern. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto von ihrem jüngsten Arbeitstrip nach Abu Dhabi posiert die 26-Jährige in einem Bikini-Top und offenem Leinenhemd, wobei sie ihren nackten Bauch in die Kamera hält. Zusätzlich veröffentlichte sie mehrere Spiegel-Selfies, auf denen ihr mittlerweile deutlich sichtbarer Babybauch zu sehen ist.

Die Bilder zeigen auch intime Familienmomente. Auf einem weiteren Foto kuschelt Molly-Mae mit Tommy und der gemeinsamen dreijährigen Tochter Bambi im Bett. Die kleine Bambi ist zudem auf einem süßen Schnappschuss zu sehen, auf dem sie eine Wandprojektion des Ultraschallbildes des ungeborenen Geschwisterchens betrachtet. Besonders interessant: Molly-Mae gewährte auch einen Einblick in die Gender-Reveal-Vorbereitungen. Auf einem Foto füllen cremefarbene, herzförmige Ballons das Wohnzimmer der Familie, daneben liegt ein Umschlag mit der Aufschrift "Baby". Die Realitystar-Bekanntheit bestätigte, dass das Paar das Geschlecht bereits kennt und sogar schon einen Namen ausgewählt hat – die öffentliche Verkündung sollen die Fans jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der britischen Show Love Island kennen und sind seitdem ein Paar. Ihre Tochter Bambi kam im Januar 2023 zur Welt. Die 26-Jährige hatte in einem YouTube-Video vergangenen Monat für Spekulationen gesorgt, als sie ihren Babybauch als "she" bezeichnete, was Fans als ein versehentliches Verraten des Geschlechts interpretierten. Andere Follower wiesen jedoch darauf hin, dass die Influencerin damit lediglich ihren Bauch selbst meinte und nicht das Baby. In dem Video verriet sie außerdem, dass die Schwangerschaft ihr "schlechtestes Geheimnis" gewesen sei, da Bambi "es allen erzählt" habe – von Kindergärtnerinnen bis zu Flugbegleiterinnen auf dem Rückflug aus den Malediven.

Instagram / mollymae Molly-Mae posiert schwanger im März 2026

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague posiert schwanger im März 2026

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague zeigt Genderreveal-Vorbereitungen und Baby-Umschlag, März 2026