Hysterektomie: June Shannon kämpft mit Gesundheitsproblemen

June Shannon (46), besser bekannt als Mama June aus der Sendung "Here Comes Honey Boo Boo", macht sich große Sorgen um ihre Gesundheit. Die 46-Jährige musste sich im April vergangenen Jahres unerwartet einer vollständigen Hysterektomie unterziehen. Wie sie jetzt dem Podcast "Virtual Reali-Tea" verriet, wurde bei ihr zuvor Myomzysten diagnostiziert, die sich zu einzelnen Zysten entwickelt hatten. "Es war eine Angst für mich, weil ich einige Myomzysten hatte, die sich zu getrennten Zysten entwickelten, und wir hatten einen kleinen Schreck", erklärte die Realitydarstellerin. Die Sorgen wurden durch den Tod ihrer Tochter Anna "Chickadee" Cardwell im Jahr 2023, die an Krebs verstorben war, noch verstärkt.

Den Verlust ihrer Tochter hatte June im Kopf, als sie auf ihre Diagnose wartete. "Ich, in meinem Kopf, nachdem ich durchgemacht habe, was Anna durchgemacht hat, hatte ich Angst, dass es Eierstockkrebs sein würde", gestand sie und ergänzte: "Ich habe das sogar den anderen Kindern gesagt. Ich war für eine lange Zeit in meinem Kopf." Seitdem kämpft die Mutter von vier Töchtern – darunter Alana "Honey Boo Boo" Thompson, Lauryn "Pumpkin" Efird und Jessica Shannon (29) – weiterhin mit gesundheitlichen Problemen, die nichts mit den Wechseljahren zu tun haben, die sie ebenfalls durchlebt. "An manchen Tagen ist es ein Kampf für mich, aber es ist nichts wie Krebs", betonte sie und schilderte: "Ich sage den Leuten: 'Wir wissen, dass es mich niemals umbringen wird, aber es könnte mich unbeweglich machen.'"

Auch die Familie verarbeitet weiterhin den Verlust von Anna. "Ich denke definitiv, manche Tage sind besser als andere, wenn ich ehrlich bin", erzählte Lauryn im gemeinsamen Interview mit dem Podcast. Sie meint: "Ich ertappe mich manchmal noch spät in der Nacht, wenn ich auf TikTok scrolle, dass ich zu Annas Seite gehe und ihre alten Videos anschaue." Jessica erinnert sich besonders an ihre verstorbene Schwester, wenn sie Spiele spielt, die beide früher gemeinsam gespielt haben. "Oder wenn du Spiele spielst, die ihr früher zusammen gespielt habt, wie Monopoly. Jedes Mal taucht ihr Gesicht auf", sagte sie. Auch Alana muss immer wieder an Anna denken, besonders wenn der Song "Pretty Little Poison" von Warren Zeiders im Auto läuft. "Er spielt buchstäblich jedes Mal im Auto ohne den Hauch eines Zweifels", berichtete sie.

