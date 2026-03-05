Mit dieser Serie hat Netflix einen der größten Hits gelandet

Mit der vierten Staffel von Bridgerton hat Netflix einen der größten Erfolge der Streaming-Geschichte gelandet. Wie das Portal Flixpatrol berichtet, belegt die Serie aktuell in beeindruckenden 84 Ländern den ersten Platz der täglichen Netflix-Charts. Seit dem Release der finalen vier Folgen am 26. Februar, die die romantische Geschichte von Benedict Bridgerton und Sophie Baek zu Ende erzählen, stürmt die Regency-Ära-Serie weltweit die Spitze der Streaming-Plattform. Einen Monat zuvor war bereits der erste Teil der Staffel veröffentlicht worden, was die Fans in gespannter Erwartung zurückließ.

Die Erfolgszahlen sind beeindruckend, aber nicht überraschend: "Bridgerton" gehört bereits jetzt zu den größten Hits, die Netflix je produziert hat. Mit Staffel eins auf Platz sieben und Staffel drei auf Rang neun der erfolgreichsten englischsprachigen Serien aller Zeiten auf der Plattform hat die Serie bereits zwei von drei Staffeln in den Allzeit-Top-Ten platziert. Die große Frage ist nun, ob auch die vierte Staffel in diese prestigeträchtige Liste vorstoßen kann und die Erfolgsgeschichte der Serie damit noch weiter ausbaut.

Kaum war das emotionale Finale der vierten Staffel über die Bildschirme geflimmert, entbrannte in den sozialen Netzwerken eine regelrechte Welle der Begeisterung für ein weiteres Spin-off aus dem "Bridgerton"-Universum. Besonders die Figur Lady Violet Bridgerton rückte dabei in den Fokus der Fans. Ihre tragische Liebesgeschichte mit Ehemann Edmund ließ viele Zuschauer nicht mehr los. "Wir brauchen ihr Prequel", forderten Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kommentarspalten von Threads und anderen Plattformen. Die Nachfrage nach einem eigenen Format rund um Violet und Edmund wurde durch den Ausgang der jüngsten Staffel noch befeuert.

Imago Netflix-Logo auf einem Smartphone vor einem Streaming-Katalog

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

LIAM DANIEL / NETFLIX Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 1

